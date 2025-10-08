Nghi án chồng sát hại vợ và con riêng rồi nhảy sông tự tử 08/10/2025 14:36

(PLO)- Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra nghi án người đàn ông sát hại vợ và con riêng của vợ rồi nhảy sông tự tử.

Chiều 8-10, lãnh đạo xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ xác nhận với PLO về vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, nghi phạm trong vụ án là NXS (42 tuổi), nạn nhân là chị NTP (32 tuổi, vợ S) và cháu NTĐ (con riêng chị P). NXS sau khi gây án đã nhảy sông Hồng tự tử.

NXS sát hại vợ và con riêng của vợ rồi tự tử. Ảnh: CTV

Chiều 7-10, thi thể của S được tìm thấy trên sông Hồng.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Chân cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh, khám nghiệm hiện trường...

Được biết, NXS và chị NTP làm cùng công nhân tại địa bàn. Hai người sống chung từ năm 2022, còn cháu NTĐ mới 8 tuổi, con riêng của chị P.

Hiện vụ án do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra, xử lý.