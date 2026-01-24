TP.HCM: Hơn 15.000 hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí 24/01/2026 18:48

(PLO)- UBND TP.HCM phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, triển khai chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho người dân.

UBND TP.HCM vừa phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025.

Theo đó, căn cứ chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021–2025, toàn TP.HCM có 1.161 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm 0,03% tổng số hộ dân. Trong số này có 1.121 hộ nghèo (chiếm 0,029%) và 40 hộ cận nghèo (chiếm 0,001%).

Đối với chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh, thành phố, TP.HCM có 15.287 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm 0,40% tổng số hộ dân trên địa bàn. Cụ thể, có 2.489 hộ nghèo (chiếm 0,06%) và 12.798 hộ cận nghèo (chiếm 0,34%).

Nhân viên phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hết hạn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: DI LINH

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức triển khai đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng là hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT). Mới đây, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND về quy định hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng, trong đó có nhóm người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

Theo đó, trong năm 2026, các thành viên trong gia đình của 15.287 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn TP.HCM sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh theo quy định.

Liên quan đến việc triển khai chính sách, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đã hướng dẫn và tổ chức thực hiện cấp thẻ BHYT cho 7 nhóm đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 100% theo Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND.

Cụ thể, BHXH TP.HCM căn cứ Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30-12-2025 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026–2030 và Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND ngày 10-12-2025 của HĐND TP.HCM quy định mức hỗ trợ 100% tiền đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố để triển khai việc cấp thẻ BHYT.

Cụ thể, thẻ BHYT đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp theo năm tài chính, có giá trị sử dụng từ ngày 1 của tháng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nhóm đối tượng này có mã đối tượng là GD, mức hưởng 4 và mã khối thống kê là 31.

Đối với BHXH cơ sở, cơ quan này tập trung phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu, các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan để tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Thành phố theo Nghị quyết số 75/2025/NQ-HĐND đến người dân trên địa bàn.

Đồng thời, BHXH cơ sở bám sát UBND phường, xã, đặc khu nhằm đôn đốc, hướng dẫn việc lập danh sách cấp thẻ BHYT và thực hiện thanh quyết toán phần kinh phí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT hằng tháng, hằng quý theo đúng quy định, qua đó bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.