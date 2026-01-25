Trí thức Huế tin tưởng sự bứt phá từ những quyết sách của Đại hội XIV 25/01/2026 08:27

(PLO)- Với niềm tin sâu sắc, giới trí thức tại Huế kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tạo nên "cú hích" mạnh mẽ, đưa văn hóa, giáo dục và thể chế pháp luật thực sự trở thành động lực bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, giới trí thức tại TP Huế bày tỏ sự phấn khởi và niềm tin sâu sắc vào những quyết sách chiến lược, coi đây là "cú hích" mạnh mẽ để văn hóa, giáo dục và pháp luật tạo nên những bước chuyển mình trong kỷ nguyên mới.

Hiện thực hóa "cú hích" cho văn hóa

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho biết ông đặt niềm tin lớn vào kết quả của Đại hội XIV ở một điểm rất căn cốt là tiếp tục củng cố và cụ thể hóa nhận thức về văn hóa.

Một góc Kinh thành Huế nhìn từ trên cao.

Đó là văn hóa và con người vừa là nền tảng tinh thần, vừa là "nguồn lực nội sinh", đồng thời là động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Theo TS Hải, tinh thần của đại hội tương thích rất rõ với Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 7-1-2026, nhấn mạnh yêu cầu tạo "cú hích" chiến lược để văn hóa bứt phá.

TS Phan Thanh Hải, Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP Huế.

Ông tin tưởng các quyết sách sau đại hội sẽ nhanh chóng chuyển hóa thành năng lực điều hành thực tế, đặc biệt là việc hoàn thiện thể chế, quy hoạch và cơ chế đặt hàng sản phẩm văn hóa.

"Vấn đề cốt lõi là cơ chế kéo nguồn lực xã hội và cơ chế giữ lại một phần nguồn thu hợp pháp để tái đầu tư cho văn hóa một cách bền vững", TS Hải nhấn mạnh.

Đối với Huế - một đô thị di sản điển hình, TS Phan Thanh Hải kỳ vọng các quyết sách mới sẽ tạo ra đột phá theo hướng coi di sản là một loại tài sản đặc biệt.

Ông mong muốn sớm có các cơ chế cụ thể hóa như cho phép thí điểm tái đầu tư từ nguồn thu du lịch vào bảo tồn theo vòng đời di sản và mở rộng các mô hình hợp tác công - tư với "hàng rào kỹ thuật" chặt chẽ.

Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao TP Huế cho rằng, khi cộng đồng trở thành đối tác, di sản sẽ không còn là gánh nặng chi phí mà trở thành nguồn lực phát triển bền vững - đúng tinh thần mà các văn kiện gần đây đang nhấn mạnh: phát huy sức mạnh nội sinh của văn hóa để tạo nền tảng cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Động lực mới cho giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực

Đánh giá về tầm nhìn của đại hội, TS Lê Hồ Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) nhận định Đại hội XIV là diễn đàn trí tuệ cao nhất đã hoạch định những giải pháp mang tính chiến lược cho giáo dục.

Một góc trung tâm TP Huế nhìn từ trên cao.

TS Lê Hồ Sơn tin tưởng những định hướng được đại hội đề ra không chỉ hoàn thiện thể chế giáo dục mà còn dẫn dắt quá trình đổi mới căn bản, toàn diện theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo nguồn nhân lực và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các quyết sách này có ý nghĩa then chốt đối với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm kỳ vọng các chủ trương lớn của đại hội sẽ sớm đi vào thực tiễn, đặc biệt là cơ chế khuyến khích tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình và chuyển đổi số toàn diện.

"Việc chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức, đồng thời có cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân tài phù hợp sẽ tạo điều kiện để giảng viên yên tâm cống hiến", TS Sơn nhìn nhận.

Hoàn thiện thể chế pháp luật và phân cấp mạnh mẽ

Từ góc độ pháp lý, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật (Đại học Huế) bày tỏ niềm tin lớn vào chiến lược đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao.

PGS TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Ông đánh giá cao việc văn kiện Đại hội tiếp tục khẳng định xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, tháo gỡ những điểm nghẽn để tạo hành lang pháp lý cho tăng trưởng.

PGS.TS Đoàn Đức Lương đặc biệt tâm đắc với định hướng phân cấp, phân quyền rõ ràng để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả.

"Cần tránh tình trạng đùn đẩy giữa các cấp mà xác định rõ công việc thuộc thẩm quyền địa phương thì địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", ông Lương nhấn mạnh.

Cũng theo PGS.TS Đoàn Đức Lương, với những chủ trương đã được khẳng định trong văn kiện đại hội và các nghị quyết về đột phá giáo dục, Luật Giáo dục đại học năm 2025, các cơ sở đào tạo luật đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao chất lượng.