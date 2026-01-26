TP.HCM: Hơn 5.900 tỉ đồng chăm lo dịp Tết Nguyên đán 26/01/2026 19:32

(PLO)- TP.HCM huy động hơn 5.900 tỉ đồng từ ngân sách và xã hội hóa để chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết ấm áp, nghĩa tình.

Ngày 26-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị thông tin về công tác tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình TP.HCM” năm 2026.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng cung cấp thông tin tổng thể về các hoạt động chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết các hoạt động chăm lo Tết năm nay được triển khai rộng khắp, bao phủ nhiều nhóm đối tượng như đoàn viên, hội viên, công nhân lao động, thanh niên xa quê, phụ nữ, người cao tuổi, cựu chiến binh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế trên địa bàn thành phố.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Công tác chăm lo Tết của khối Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội không đặt nặng giá trị vật chất đơn thuần, mà hướng đến sự hài hòa giữa hỗ trợ trước mắt và bồi đắp các giá trị tinh thần, văn hóa cộng đồng” - bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Nổi bật của chuỗi hoạt động là Ngày hội “Xuân đoàn kết – Tết nghĩa tình” cấp thành phố, dự kiến tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, với sự tham gia của khoảng 10.000 đại biểu, đoàn viên, hội viên và người dân.

Ngày hội được tổ chức quy mô lớn, với nhiều không gian hoạt động như “Siêu thị mini 0 đồng”, các khu chăm lo dành riêng cho công nhân, nông dân, phụ nữ, thiếu nhi, cựu chiến binh; hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa - nghệ thuật.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà tết cho sinh viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2025. Ảnh: HẢI NHI

Đây được xem là hoạt động trọng tâm, thể hiện tinh thần sẻ chia và kết nối nguồn lực xã hội.

Ngoài ra, TP.HCM tiếp tục vận động xã hội hóa, kêu gọi đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, nhằm chăm lo cho người dân khó khăn và các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo.

Chương trình “Mái ấm mùa xuân” năm 2026 dự kiến hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 137 căn nhà đại đoàn kết, với mức 100 triệu đồng/căn xây mới và 80 triệu đồng/căn sửa chữa.

Theo bà Trương Thị Bích Hạnh, dù sau sắp xếp bộ máy hành chính, địa bàn thành phố rộng hơn, đối tượng chăm lo nhiều hơn, nhưng công tác chăm lo Tết sẽ được thực hiện chu đáo, bài bản và hiệu quả hơn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Được biết, tổng kinh phí dành cho công tác chăm lo Tết của TP.HCM dự kiến hơn 5.900 tỉ đồng dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, nguồn lực này được huy động từ ngân sách cùng sự chung tay của các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cá nhân, nhằm bảo đảm mọi người dân đều được đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.