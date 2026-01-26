Sinh viên TP.HCM vững tin theo Đảng 26/01/2026 18:46

(PLO)- Diễn đàn “Sinh viên TP.HCM tự hào, vững tin theo Đảng” nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy tinh thần cống hiến của sinh viên.

Ngày 26-1, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM tổ chức Diễn đàn “Sinh viên TP.HCM tự hào, vững tin theo Đảng”, đồng thời khởi động Tuần lễ “Sinh viên TP.HCM tiến theo cờ Đảng” năm học 2025-2026.

Diễn đàn nhằm tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin vào Đảng và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Chia sẻ tại diễn đàn, anh Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM cho biết, diễn đàn tập trung trao đổi những vấn đề cốt lõi, sát với thực tiễn sinh viên hiện nay, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng và phát triển đảng viên trong môi trường đại học.

Anh Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

“Lý tưởng cách mạng trong thời đại mới không phải là những khẩu hiệu trừu tượng, mà là kim chỉ nam cho hành động hằng ngày, chi phối nhận thức, thái độ và trách nhiệm của mỗi sinh viên trong học tập, rèn luyện và cống hiến” - anh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Cũng tại diễn đàn, ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM bày tỏ sự trân trọng đối với các hoạt động nghiên cứu lý luận, trao đổi học thuật của sinh viên Thành phố.

“Chính sự tham gia chủ động, tinh thần nghiên cứu nghiêm túc và trao đổi thẳng thắn của đội ngũ cán bộ trẻ, Đảng viên trẻ và sinh viên đã tiếp thêm động lực, niềm tin cho những người đi trước” - ông Phạm Chánh Trực chia sẻ.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Theo ông, các ý kiến tại diễn đàn tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, từ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đến xây dựng lý tưởng sống, động cơ phấn đấu vào Đảng, Đoàn - Hội và rèn luyện đạo đức, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh, đạo đức Hồ Chí Minh là giá trị bền vững, có chiều sâu, đòi hỏi thế hệ trẻ không chỉ nghiên cứu mà còn phải chuyển hóa thành hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Từ đó, ông Phạm Chánh Trực cho rằng mỗi cá nhân cần rút ra nhận thức rõ ràng để hành động ngay trong thực tiễn, đồng thời đặt các vấn đề trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, đòi hỏi người trẻ phải có bản lĩnh, tư duy vững vàng và khả năng thích ứng kịp thời.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: HẢI NHI

Đồng quan điểm, anh Phạm Hoàng Tấn Lộc, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, với thế hệ trẻ hiện nay, chủ nghĩa xã hội không còn là khái niệm lý luận xa vời.

“Với sinh viên, chủ nghĩa xã hội trước hết là khát vọng về một đất nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là con đường phát triển mà người trẻ đặt niềm tin và gửi gắm tương lai của mình” - anh Lộc nói.

Theo anh, lý tưởng đó được cụ thể hóa bằng tinh thần sống có trách nhiệm với Tổ quốc, cộng đồng, gia đình và bản thân.

Ở góc nhìn sinh viên, Lê Diễm Quỳnh Như, sinh viên năm 3 Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM bày tỏ kỳ vọng nhiệm kỳ mới của Đảng tiếp tục tạo dựng môi trường thuận lợi cho học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Quỳnh Như mong muốn sinh viên được tham gia nhiều hơn vào các dự án nghiên cứu, đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn, đồng thời kỳ vọng khoa học - công nghệ phát triển song hành với trách nhiệm xã hội và các giá trị nhân văn, qua đó góp phần phát triển bền vững đất nước.