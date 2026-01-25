Quy định mới về tiêu chuẩn và khám sức khoẻ đối với lực lượng Công an nhân dân 25/01/2026 06:58

(PLO)- Thông tư số 131/2025/TT-BCA của Bộ Công an đã có những sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn và khám sức khoẻ khi dự tuyển, tuyển chọn vào ngành công an.

Thông tư số 131/2025/TT-BCA của Bộ Công an, có hiệu lực kể từ ngày 25-12-2025 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2023/TT-BCA) quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân đã có những điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung so với quy định hiện hành.



Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn sức khoẻ

Theo quy định cũ thì công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào CAND, hạ sĩ quan chuyển sang chuyên nghiệp phải đáp ứng các điều kiện thị lực không kính mỗi mắt đạt 09-10/10, tổng thị lực 02 mắt đạt 18/10 trở lên.

Nếu mắt bị tật khúc xạ: Cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá ba đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới một đi-ốp; kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 09/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên. Kèm theo đó là phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định.

Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn về chiều cao đối với nhóm người dự tuyển là người dân tộc thiểu số (ảnh minh hoạ) Ảnh: HOÀNG GIANG

Nay với quy định mới đã không còn bắt buộc phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định.

Đối với tiêu chuẩn đặc thù với người dân tộc thiểu số khi tuyển sinh mới vào CAND thì cần đáp ứng chiều cao từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ. Nếu thuộc đối tượng chính sách ưu tiên 01 Nhóm UT1 tại Phụ lục II Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT thì chỉ cần đáp ứng chiều cao từ 1m60 đến 1m95 đối với nam, từ 1m55 đến 1m80 đối với nữ.

Quy định mới tại Thông tư 131/2025 đã bổ sung thêm trường hợp nếu người dự tuyển là dân tộc thiểu số rất ít người (16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người theo Nghị định số 57/2017) thì tiêu chuẩn về chiều cao sẽ giảm xuống còn từ 1m58 đến 1m95 đối với nam, từ 1m52 đến 1m80 đối với nữ.

Quy định rõ về xét nghiệm ma tuý và khám cận lâm sàng

Một trong những nội dung được sửa đổi đó là quy định về chỉ số đặc thù. Cụ thể, người tham gia tuyển sinh, tuyển chọn phải đảm bảo không phát hiện dương tính (bằng phương pháp test nhanh hoặc xét nghiệm máu) với các chất ma túy, tiền chất ma túy theo quy định. Quy định cũ chỉ nêu chung chung là không phát hiện dương tính với ma tuý, tiền chất ma tuý.

Về quy định khám cận lâm sàng Thông tư mới cũng quy định cụ thể hơn. Cụ thể, tiến hành xét nghiệm máu gồm: Công thức máu; nhóm máu, glucose, AST, ALT, urê, creatinin, HIV, HBsAg, anti-HCV; xét nghiệm nước tiểu gồm tổng phân tích nước tiểu, ma túy và tiền chất; chụp X - quang tim phổi thẳng; siêu âm ổ bụng tổng quát; điện tim.

Đối với xác định HBsAg thì sử dụng biện pháp xét nghiệm miễn dịch tự động; đối với xác định HIV và anti-HCV thì sử dụng biện pháp test nhanh (quy định cũ không nêu phương pháp xét nghiệm).

Sửa đổi về người không được tham gia ban khám sức khoẻ

Đối với vấn đề khám sức khoẻ/phúc tra sức khoẻ đối với người tuyển sinh mới, theo quy định mới, không bố trí tham gia Ban khám sức khỏe, Ban khám phúc tra sức khoẻ, Hội đồng khám phúc tra sức khỏe trong ba trường hợp:

1. Người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người tham gia khám sức khoẻ hoặc của bên vợ, chồng của người tham gia khám sức khoẻ;

2. Người có quan hệ là vợ hoặc chồng của người tham gia khám sức khoẻ;

3. Người đang trong thời gian cơ quan xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật hoặc đã từng vi phạm kỷ luật trong công tác khám sức khoẻ của công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới vào các trường CAND trong thời hạn 60 tháng, kể từ khi quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực.

Đây là một điểm mới, khi quy định cũ không quy định cụ thể thời hạn 60 tháng đối với những người đang bị kỷ luật, xem xét kỷ luật hoặc đã từng vi phạm kỷ luật. Với quy định mới thì những người đang thi hành quyết định kỷ luật mà đã qua 60 tháng thì vẫn được tham gia ban khám sức khoẻ.

Cạnh đó, Thông tư 131/2025 cũng điều chỉnh phiếu khám sức khỏe có giá trị không quá 12 tháng kể từ ngày có kết luận khám sức khỏe (trừ trường hợp có diễn biến đặc biệt về sức khoẻ). Thay vì quy định cũ chỉ quy định không quá 6 tháng.