Bắt 1 phụ nữ tự xưng 'có mối quan hệ với bộ, ngành trung ương' lừa chiếm đoạt 660 triệu đồng 10/05/2026 16:46

(PLO)- Tự xưng có mối quan hệ với một số bộ, ngành trung ương và mạo danh nhân viên công ty tài chính, người phụ nữ ở Vĩnh Long lừa đảo, chiếm đoạt 660 triệu đồng của một doanh nghiệp

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở đối với bà Nguyễn Thị Mận (43 tuổi, ngụ xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long cũ) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra tại dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn ở khóm Cà Lăng B, phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ.

Cơ quan công an xác định, từ tháng 10-2024 đến tháng 3-2025, Nguyễn Thị Mận đã mạo danh là nhân viên một công ty tài chính, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một số bộ, ngành trung ương nhằm tạo lòng tin với một doanh nghiệp đang thi công dự án.

Từ đó, bà Mận nhận làm hồ sơ năng lực tài chính cho doanh nghiệp và bị cáo buộc đã chiếm đoạt số tiền 660 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.