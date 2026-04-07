Giả danh người cần tiền chữa bệnh, 1 phụ nữ lừa đảo tiền tỉ 07/04/2026 14:35

(PLO)- Dùng nhiều tài khoản, giả danh người cần vay tiền chữa bệnh, người phụ nữ ở Đồng Tháp lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng của nhiều người, bị tòa tuyên 15 năm tù.

Ngày 7-4, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Luyến (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Luyến quen biết bà NTTC (49 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh). Tháng 6-2023, biết bà C. có tiền nhàn rỗi, Luyến đưa ra thông tin gian dối về việc có người tên Lê Thị Lệ cần vay tiền chữa bệnh cho chồng.

Thực tế, không có người nào tên Lệ, mà chính Luyến sử dụng tài khoản zalo mang tên này để kết bạn, nhắn tin và gọi điện với bà C. Khi trao đổi, Luyến dùng tay che miệng để thay đổi giọng nói nhằm tránh bị nhận ra.

Bị cáo Phan Thị Kim Luyến đã giả danh “người vay tiền chữa bệnh” để lừa đảo hơn 2,8 tỉ đồng

Luyến còn đưa ra thông tin chồng của “Lệ” bị tai nạn, phải cưa chân, đang điều trị tại bệnh viện và đã mua bảo hiểm, sau điều trị sẽ được chi trả 3,7 tỉ đồng. Từ đó, Luyến nhiều lần vay tiền của bà C. với lời hứa sẽ hoàn trả.

Để tạo lòng tin, Luyến lên mạng tải hình ảnh người bị cưa chân gửi cho bà C.

Ngoài ra Luyến còn thực hiện nhiều hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của bà PTVH (75 tuổi) là chủ nhà trọ nơi Luyến thuê ở.

Luyến đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền để mua sầu riêng bán lại, hứa trả trong 5-7 ngày kèm lãi suất cao. Tin tưởng, bà H. nhiều lần giao tiền cho Luyến với tổng số 23 triệu đồng theo các biên nhận.

Sau đó, Luyến tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo để đưa ra thông tin không có thật về việc người thân bị bệnh, cần tiền điều trị. Đồng thời, Luyến dùng sim rác, giả danh người thân để nhắn tin, gọi điện vay tiền.

Tin tưởng, bà H. nhiều lần đưa tiền cho Luyến, thể hiện qua 10 biên nhận với tổng số 460 triệu đồng.

Không dừng lại, Luyến tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về việc chồng bị bệnh, đang điều trị tại nhiều bệnh viện, cần tiền lo viện phí để tiếp tục vay tiền và nhận vàng của bà Hạnh.

Tổng cộng, Luyến chiếm đoạt của bà Hạnh hơn 1,012 tỉ đồng và 21 chỉ vàng 9999 rồi bỏ trốn. Tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2,8 tỉ đồng, dùng vào mục đích cá nhân.