Hà Nội: Chủ tịch cấp xã phải chịu trách nhiệm nếu để công trình thủy lợi xảy ra vi phạm 20/09/2025 09:47

(PLO)- Chủ tịch UBND cấp xã của TP Hà Nội phải chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm hoặc không xử lý các hành vi vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm thuộc thẩm quyền xử lý dẫn đến các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thủy lợi.

Ngày 19-9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP Hà Nội, thời gian qua công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi tại một số địa phương còn chưa hiệu quả, nhất là trong giai đoạn chuyển tiếp sang chính quyền hai cấp.

Nhiều vụ vi phạm chưa được xử lý kịp thời, có dấu hiệu buông lỏng quản lý, dung túng, bao che của các tổ chức khai thác công trình thủy lợi và chính quyền địa phương.

Chỉ thị nêu rõ các tổ chức khai thác công trình thủy lợi phải thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm và kiến nghị Chủ tịch UBND cấp xã xử lý theo Luật Thủy lợi.

Chủ tịch UBND cấp xã của Hà Nội phải chịu trách nhiệm nếu để các vi phạm ảnh hưởng đến an toàn của công trình thủy lợi trên địa bàn. Ảnh: Trọng Phú

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường xây dựng kế hoạch xử lý vi phạm, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện thỏa thuận và xin cấp phép trước khi hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đơn vị quản lý cũng phải cắm mốc chỉ giới, lập phương án bảo vệ công trình được giao, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân buông lỏng quản lý.

Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức khai thác công trình thủy lợi tăng cường tuyên truyền pháp luật, công khai tình hình và kết quả xử lý vi phạm.

Các địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm các vụ vi phạm phát sinh trong năm 2025, xây dựng lộ trình xử lý tồn đọng trước năm 2025 theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả” và chịu trách nhiệm toàn diện nếu chậm hoặc không xử lý.

Đặc biệt, chỉ thị nêu rõ Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TP Hà Nội nếu chậm hoặc không xử lý các hành vi vi phạm, đùn đẩy trách nhiệm thuộc thẩm quyền xử lý, dẫn đến tình trạng vi phạm, tái vi phạm gia tăng, ảnh hưởng đến an toàn, nhiệm vụ công trình thủy lợi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các cơ quan truyền thông, UBND các xã, phường và tổ chức khai thác công trình thủy lợi tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân; rà soát, tổng hợp, đôn đốc xử lý vi phạm; đề xuất cắm mốc chỉ giới tại các công trình chưa có mốc, đặc biệt hồ chứa thủy lợi.

Sở cũng khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số công tác quản lý, tham mưu sửa đổi Quy chế phối hợp, danh mục phân cấp công trình thủy lợi và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành.

Sở Tư pháp sẽ tham mưu UBND TP kiểm tra việc thi hành pháp luật, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền liên quan vi phạm theo các nghị định của Chính phủ.

Công an TP chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an xã, phường phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các hành vi buông lỏng quản lý, dung túng, bao che; bố trí lực lượng ngăn chặn, cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm.

Các sở, ngành của TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi và các quy định liên quan.