Trăn đất 15 kg lạc vào khu dân cư tại Đà Nẵng 17/10/2025 11:08

(PLO)- Con trăn đất lạc vào khu dân cư tại Đà Nẵng dài 3 mét, nặng đến 15 kg vừa được bắt giữ và thả về tự nhiên.

Ngày 17-10, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho hay, Ban Chỉ huy Quân sự phường vừa bàn giao cá thể trăn đất lạc vào khu dân cư để thả về môi trường tự nhiên.

Trăn đất lạc vào khu dân cư tại Đà Nẵng. Ảnh: ST

Cụ thể, lúc 16 giờ ngày 16-10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một con trăn đất nặng khoảng 15 kg, dài khoảng 3 mét lạc vào khu dân cư Thành Vinh, số 48 Suối Đá 3.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà đã phân công lực lượng dân quân thường trực phối hợp với người dân tiến hành bắt giữ trăn đất an toàn.

Trăn đất này sau đó được đưa về trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà để bảo quản, chăm sóc tạm thời.

Con trăn đất được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 thả về tự nhiên. Ảnh: ST

Đến sáng 17-10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Sơn Trà đã bàn giao trăn đất cho Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 12 để thả về tự nhiên, bảo đảm đúng quy định về bảo vệ động vật hoang dã.

Theo UBND phường Sơn Trà, hoạt động trên thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng dân quân với nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và an toàn khu dân cư.