VKSND Tối cao truy tố 2 cựu giám đốc Xí nghiệp X30 16/04/2026 10:52

(PLO)- Hai bị can Nguyễn Văn Hưng, Lê Tiến Quý, cùng là cựu giám đốc Xí nghiệp X30 (thuộc Bộ Công an), bị VKSND Tối cao truy tố do có nhiều sai phạm trong quá trình sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh...

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 17 bị can trong vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ - liên quan Công ty Nam Triệu.

Theo cáo buộc, từ năm 2018 đến năm 2024, bị can Nguyễn Văn Hưng, cựu chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, cựu giám đốc Xí nghiệp X30 (thuộc Bộ Công an) và bị can Lê Tiến Quý, cựu giám đốc Xí nghiệp X30 cùng đồng phạm đã có nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm phục vụ an ninh sử dụng nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Các bị can đã không chỉ đạo trực tiếp sản xuất theo quy định mà thuê đơn vị bên ngoài gia công; nâng khống chi phí sản xuất nhằm rút tiền chiếm đoạt. Đồng thời, sử dụng đất an ninh cho thuê trái quy định dưới hình thức hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, các bị can còn che giấu, không kê khai, theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán nhiều khoản thu của Xí nghiệp X30, từ đó tạo lập nguồn tiền chênh lệch để ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30, với tổng số tiền 23 tỉ đồng.

Trong đó, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bị can Nguyễn Văn Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, nâng khống chi phí sản xuất, bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30.

Từ đó, bị can này chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu, Xí nghiệp X30, tổng 23 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Văn Hưng và đồng phạm chiếm đoạt 18 tỉ đồng.

Với hành vi này, bị can Hưng bị truy tố về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Để có nguồn chi cho các hoạt động của Xí nghiệp X30 và chiếm đoạt số tiền thuộc trách nhiệm do mình quản lý, thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, bị can Lê Tiến Quý đã thỏa thuận, nâng khống giá trị hợp đồng để rút tiền chênh lệch, giúp sức cho Nguyễn Văn Hưng chiếm đoạt tổng số tiền là 16 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, hành vi của bị can Lê Tiến Quý phạm vào tội tham ô tài sản, là đồng phạm với Nguyễn Văn Hưng, với vai trò người thực hành.

Bị can Nguyễn Thị Kim Dung, cựu phó trưởng Ban Kế toán - Tài chính, Xí nghiệp X30, đã ký hợp thức biên bản bàn giao vật tư, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho; ký Ủy nhiệm chi chuyển tiền cho các Công ty Phố Hòa Long, Công ty Dung Hòa và Công ty Trí Việt khi biết giá trị thanh toán được nâng khống.

Bị can này còn tham gia lập, thanh toán khống tiền lương công nhân; giúp sức cho Lê Tiến Quý hợp thức hồ sơ, rút tiền chênh lệch chiếm đoạt của Xí nghiệp X30 16 tỉ đồng.

Bị can Ngô Văn Dẫn, cựu phó trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh, Xí nghiệp X30, có hành vi hợp thức hồ sơ, chứng từ thanh toán trong quá trình sản xuất ghế thẩm vấn thuộc Hợp đồng số 232.

Bị can này cùng với nhân viên Phan Minh Cường xây dựng phương án kinh doanh khống; hợp thức hồ sơ, nâng khống giá trị 2 gói thầu của Công ty Phố Hòa Long và Công ty Dung Hòa, giúp sức cho bị can Lê Tiến Quý chiếm đoạt 16 tỉ đồng.

Bị can Phan Minh Cường đã thực hiện chỉ đạo của Lê Tiến Quý, cùng Ngô Văn Dẫn hợp thức hồ sơ, rút tiền chênh lệch để tạo nguồn chi “ngoại giao, quan hệ”, giúp sức cho Lê Tiến Quý chiếm đoạt số tiền 14 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can, người liên quan đã nộp 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.