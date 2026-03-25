TP.HCM khẩn trương rà soát cấp thẻ BHYT cho người dân các phường, xã An toàn khu 25/03/2026 06:18

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu rà soát, lập danh sách và cấp thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân An toàn khu sau sát nhập.

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai việc rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người được ngân sách hỗ trợ trên địa bàn, nhằm đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh kịp thời cho người dân.

Theo đó, UBND TP.HCM yêu cầu UBND 19 phường, xã An toàn khu khẩn trương rà soát, lập danh sách và gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT cho các đối tượng theo đúng quy định.

Các địa phương phải thực hiện đồng thời việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu để bảo đảm thông tin chính xác.

Trong quá trình triển khai, UBND TP.HCM yêu cầu Công an TP chỉ đạo công an phường, xã, đặc khu cung cấp thông tin người dân thường trú (họ tên, số căn cước công dân) cho UBND phường, xã, đặc khu.

Nhân viên phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ gia hạn thẻ BHYT hết hạn cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: DI LINH

Song song đó, hỗ trợ đối chiếu và lập danh sách tham gia BHYT cho những người đủ điều kiện.

UBND các phường, xã, đặc khu tiếp tục rà soát và lập danh sách người dân từ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi theo Nghị quyết số 56/2025/NQ-HĐND về quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn TP.HCM để gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Bảo hiểm xã hội TP chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra việc cấp thẻ BHYT, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng sót lọt hoặc chậm trễ trong lập danh sách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân.

Việc triển khai cấp thẻ BHYT cho người dân các phường, xã An toàn khu được thực hiện căn cứ các quyết định của UBND TP.HCM, gồm: Quyết định số 2787 và Quyết định số 3725 về công nhận xã An toàn khu trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, cùng Quyết định số 3439 về quy trình phối hợp lập danh sách cấp thẻ BHYT và thanh toán tiền mua thẻ BHYT cho người dân thường trú tại các xã An toàn khu, với thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu về cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Cụ thể, căn cứ các quyết định của UBND TP, 19 phường, xã An toàn khu trên địa bàn gồm: Xã đảo có 2 đơn vị là đặc khu Côn Đảo và xã Thạnh An; xã an toàn khu có 16 đơn vị: An Nhơn Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Cần Giờ, Hiệp Phước, Hưng Long, Nhà Bè, Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Tân Nhựt, Tân Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc và các phường: An Phú Đông, Phú Thọ Hòa, Thới An.

Về chính sách BHYT, theo Nghị định số 75/2023 của Chính phủ, người dân thường trú tại các phường, xã An toàn khu sẽ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Đồng thời, theo Nghị định số 188/2025 của Chính phủ, những người dân này đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu về cư trú sẽ tham gia BHYT theo nhóm do ngân sách nhà nước đóng, quy định tại khoản 3 Điều 12 Luật BHYT.

Với việc triển khai đồng bộ, UBND TP.HCM khẳng định cam kết thực thi hiệu quả chính sách an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trên địa bàn.

Thông tin với PLO, đại diện BHXH TP.HCM cho biết đơn vị đã tiếp nhận chỉ đạo của UBND TP về việc rà soát, lập danh sách và tổ chức cấp thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước đóng đang thường trú tại các xã này.

Sau các đợt sáp nhập hành chính, những trường hợp chưa được cập nhật hoặc còn thiếu thẻ sẽ được tổng hợp, lập danh sách đầy đủ và cấp bổ sung trong thời gian sớm nhất, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, tiến độ hiện nay vẫn phụ thuộc vào công tác lập và xác nhận danh sách từ cấp cơ sở, với một số vướng mắc liên quan đến việc cập nhật, đối chiếu và hoàn thiện dữ liệu dân cư. Hiện BHXH TP.HCM đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hoàn thiện danh sách các trường hợp đủ điều kiện.

Đại diện BHXH TP.HCM nhấn mạnh, việc cấp thẻ sẽ được thực hiện kịp thời ngay sau khi có đầy đủ dữ liệu hợp lệ, với tinh thần lấy người dân làm trung tâm, không để xảy ra chậm trễ ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh.