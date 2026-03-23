Đề xuất tích hợp đường dây nóng bảo vệ trẻ em, phụ nữ vào Cổng thông tin 1022 23/03/2026 18:10

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM đề xuất tích hợp các đường dây nóng hiện có vào cổng 1022, thống nhất đầu mối, nâng cao hiệu quả hỗ trợ trẻ em và phụ nữ.

Sở Y tế TP.HCM vừa đề xuất UBND thành phố tích hợp các đường dây nóng hiện có vào Cổng thông tin 1022 (Cổng 1022) nhằm nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý các phản ánh liên quan đến trẻ em, phụ nữ bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi và lao động trẻ em.

Đây là bước đi quan trọng để thống nhất đầu mối, giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đang quản lý và vận hành đường dây nóng 1900 54 55 59, chuyên tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em, phụ nữ gặp tình trạng bạo lực, xâm hại hoặc lao động trẻ em.

Cán bộ Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đi xác minh nhân thân cho trẻ lang thang tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ảnh: TL

Trong khi đó, Cổng 1022 đã được thiết lập như một kênh giao tiếp hành chính công đa lĩnh vực, có khả năng tích hợp và mở rộng với hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng thời miễn phí cho người dân.

Đáng chú ý, ngày 26-8-2025, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ làm việc, đề xuất hướng dẫn tích hợp đường dây nóng 1900 54 55 59 vào Cổng 1022.

Theo đó, các cuộc gọi từ số này sẽ được định tuyến kỹ thuật vào Cổng 1022, phân nhánh riêng để kết nối trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của trung tâm, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật và lưu trữ dữ liệu.

Trên thực tế, TP.HCM hiện vẫn còn nhiều đầu số tiếp nhận phản ánh liên quan đến bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể: Khu vực I (TP.HCM cũ) 1900 54 55 59, khu vực II (Bình Dương cũ) 1800 81 86, khu vực III (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) 0914 673 484.

Việc tích hợp vào một đầu mối duy nhất không chỉ giúp thống nhất thông tin mà còn nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ngành trong xử lý các vụ việc, đồng thời phù hợp với định hướng chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số của thành phố.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất, sau khi được phê duyệt, Cổng 1022 sẽ trở thành đầu mối chính thức, đồng thời Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đảm bảo hoạt động hỗ trợ liên tục, kịp thời, không gián đoạn các trường hợp khẩn cấp.