Vụ đi làm về thấy nhà bị chiếm ở Quảng Ngãi: Vì sao căn nhà chỉ có giá 2,3 tỉ đồng? 23/04/2026 08:30

(PLO)- Trải qua 7 lần đấu giá với 6 lần giảm giá, căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi mới được đấu giá thành công...

Ngày 23-4, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang vào cuộc vụ bị chiếm nhà trúng đấu giá ở phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi báo chí phản ánh, nhiều người thắc mắc vì sao căn nhà như trên lại được bán đấu giá với chỉ hơn 2,3 tỉ đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá của các bất động sản tương tự, ở khu vực lân cận. Từ đây, nhiều người bày tỏ hoài nghi về tính minh bạch trong quá trình đấu giá.

7 lần tổ chức đấu giá

Theo ông Phạm Huy Ân, Phó Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ được chấp hành viên ký hợp đồng thẩm định giá theo quy định.

Theo chứng thư thẩm định giá được Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và kiểm toán MKT thực hiện, giá trị thị trường của tài sản trên tại thời điểm 8-2022 hơn 4 tỉ đồng.

Về lý do tài sản được định giá hơn 4 tỉ đồng nhưng lại được bán với giá hơn 2,3 tỉ đồng, ông Ân cho rằng sau nhiều lần tổ chức đấu giá không thành thì theo quy định, chấp hành viên tiến hành giảm giá để tiếp tục bán đấu giá. Mỗi lần giảm giá tối đa không quá 10% của giá tài sản liền kề.

Chi tiết quá trình giảm giá, theo ông Nguyễn Thế Nhân, chấp hành viên giải quyết vụ việc, căn cứ Điều 104 Luật Thi hành án dân sự, chấp hành viên đã ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Phải trải qua 7 lần tổ chức đấu giá, tức 6 lần tiến hành giảm giá, tài sản mới được bán đấu giá thành công.

6 lần giảm giá liên tục

Theo ông Nguyễn Thế Nhân, quá trình giảm giá lần lượt là: giảm giá lần 1 là 7%, tài sản có giá hơn 3,7 đồng; giảm giá lần 2 giảm 10%, tài sản có giá hơn 3,4 đồng; giảm giá lần 3 giảm 10%, tài sản có giá hơn 3 tỉ đồng; giảm giá lần 4 giảm 10%, tài sản có giá hơn 2,7 tỉ đồng; giảm giá lần 5 giảm 10%, tài sản có giá hơn 2,4 tỉ đồng; giảm giá lần 6 giảm 5%, tài sản có giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Ngày 7-3-2024, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi tổ chức bán đấu giá tài sản thành công với giá bán hơn 2,3 tỉ đồng. Người mua được tài sản là ông Nguyễn Nhất Duy.

Chấp hành viên Nguyễn Thế Nhân cho rằng mọi hoạt động trong quá trình thẩm định, bán đấu giá đều đúng theo quy định pháp luật và "không có tiêu cực" trong việc hạ giá tài sản.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, cho biết quá trình tổ chức đấu giá đối với tài sản nêu trên có tổng cộng 7 lần. Vào những lần này, đơn vị tổ chức thông tin, thông báo nhiều lần trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng báo, niêm yết tại nơi có tài sản đấu giá và ở trụ sở xã phường…

“Tuy nhiên, 6 lần tổ chức đấu giá đầu tiên không có người tham gia. Lần thứ 7 có người tham gia và đấu giá thành công”- ông Tân nói.

Ông Tân cũng cho rằng có thể nhiều người thấy tài sản phức tạp sẽ e dè, không dám mua. Giá xuống thấp mới có người mua, có nhiều tài sản phải mất nhiều năm liền mới đấu giá được.