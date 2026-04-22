VKS tiếp cận hồ sơ từ cơ quan Thi hành án vụ "đi làm về bị chiếm mất nhà" ở Quảng Ngãi 22/04/2026 15:03

(PLO)- Nhiều cơ quan vào cuộc, tiếp cận hồ sơ vụ "đi làm về bị chiếm mất nhà" ở Quảng Ngãi từ cơ quan Thi hành án dân sự.

Ngày 22-4, trao đổi với PLO, ông Phạm Huy Ân, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết VKSND tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp cận hồ sơ để kiểm sát việc thi hành án vụ "đi làm về bị chiếm mất nhà" mà báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

“Trong quá trình tổ chức thi hành án, cơ quan thi hành án luôn mời đại diện VKS tham gia kiểm sát từ giai đoạn xác minh, kê biên cho đến khi cưỡng chế giao tài sản”- ông Ân nói thêm.

Căn nhà 118 Bà Triệu liên quan vụ việc.

Ông Nguyễn Thế Nhân, chấp hành viên Phòng thi hành án dân sự khu vực 1, người trực tiếp giải quyết vụ việc, cho biết thêm nhiều cơ quan như VKS, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Nội chính đều liên hệ, yêu cầu cung cấp hồ sơ vụ việc để phục vụ giải quyết.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh ông Nguyễn Nhất Duy (46 tuổi, ngụ phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) trúng đấu giá quyền sử dụng đất, căn nhà số 118 Bà Triệu, phường Nghĩa Lộ.

Tuy nhiên, sau khi dọn vào ở, tháng 7-2025, ông Duy khóa cửa đi làm. Đến lúc về thì phát hiện ngôi nhà của mình bị phá cổng. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà tiếp tục bị người lạ phá khóa cửa chính, chiếm dụng từ đó đến nay.

Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp hồ sơ liên quan đến vụ việc.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay nội dung này Ban Nội chính đã chuyển cho công an để xử lý và đang theo dõi kết quả giải quyết.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết cơ quan điều tra đang kiểm tra lại toàn bộ vụ việc trên cơ sở phản ánh của người khiếu nại và trình tự giải quyết theo quy định của pháp luật, trong đó có việc kiểm tra lại phường (Công an phường – PV) giải quyết vụ việc thế nào.