Thanh Hóa: Xử lý hơn 100 tấn rác lởm chởm như bãi chông ở bãi biển Hải Tiến 07/05/2026 11:45

Sáng 7-5, trao đổi với PLO, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng xã Hoằng Tiến (Thanh Hóa) Lê Duy Trọng cho biết chính quyền xã đã huy động các đoàn thể, cùng máy móc triển khai dọn dẹp rác sau khi Pháp luật TP.HCM có bài phản ánh “Cận cảnh bãi biển Hải Tiến ngập cành cây lởm chởm như bãi chông”.

Hiện địa phương đã huy động các đoàn thể cùng máy múc đã đưa hơn 100 tấn rác gồm rác thải, tre, luồng và rễ cây sắc nhọn như bẫy chông lộ thiên đang đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân và du khách khi tham quan, tắm biển.

Chính quyền huy động máy móc đưa rác thải lên khỏi bãi biển. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Trọng, do nhiều vị trí có gốc cây lớn bị chôn sâu hơn 2m nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong hai ngày tới địa phương sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến Hải Tiến tắm biển, nghỉ dưỡng.

Nói về nguyên nhân xuất hiện bãi chông, ông Trọng thông tin do ảnh hưởng của bão số 10, năm 2025 kèm mưa lớn và sóng biển dâng cao, cuốn theo lượng lớn rác thải từ ngoài khơi và các cửa sông dạt vào bờ.

Theo đó, nhiều loại rác như nhựa, chai lọ, xốp, củi mục phủ kín mặt cát, xen lẫn hàng trăm thân cây gãy đổ, bèo rác và lưới đánh cá.

Gần 100 tấn rác thải đưa ra khỏi bãi biển, trả lại bờ biển an toàn cho du khách. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Sau khi bão tan, địa phương đã tiến hành xử lý số rác này, nhưng do lượng rác quá lớn, một phần bị vùi lấp sâu dưới lớp cát nên khi thủy triều lên xuống, cát bị cuốn trôi, làm lộ ra các loại rác, rễ cây và gậy gộc trên bãi biển.