TP.HCM khởi công loạt dự án trọng điểm: Định hình siêu đô thị tầm vóc khu vực và quốc tế 29/04/2026 10:52

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc khởi công 4 dự án trọng điểm ngày hôm nay đã khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới. Từ đó góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực.

Sáng 29-4, TP.HCM đồng loạt bấm nút khởi công các dự án trọng điểm gồm dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP; xây dựng tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm).

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cùng các khách mời tham gia lễ khởi công các dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và Nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên. Ảnh: THUẬN VĂN

Khát vọng xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ: Cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền TP, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “TP.HCM phải đi đầu, biến nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “Nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì Nhân dân”.

TP.HCM nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với TP.

Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay, chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới.

Dự án Quảng trường trung tâm TP và trung tâm hành chính của TP có quy mô gần 47 ha được khởi công sẽ góp phần hiện đại hóa không gian đô thị, chính trị văn hóa, nâng tầm hình ảnh chính quyền đô thị TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực. Đồng thời sẽ tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn; Một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt; Một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

TP.HCM chính thức bấm nút khởi công các dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh đây chỉ mới là bước khởi đầu, chính vì vậy, tôi đề nghị các tập đoàn, nhà đầu tư và các đối tác cần phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình. Từ đó, tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật - để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của TP.

Đối với các sở, ngành, địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.



Hình ảnh phối cảnh Trung tâm hành chính mới.

Về phía chính quyền TP.HCM, TP cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển.

TP.HCM được giao sứ mệnh đi đầu, đây là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình hôm nay được khởi công chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Điểm xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Để hiện thực hóa khát vọng đó, TP.HCM không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn.

"Với tinh thần của Ngày 30-4 lịch sử: tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên. Tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, TP mang tên Bác kính yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước" - Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Địa điểm xây dựng trung tâm hành chính mới. Ảnh: THUẬN VĂN

Nhà đầu tư cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng cho dự án

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, đại diện nhà đầu tư phát biểu: TP.HCM được trao cho những cơ chế đặc thù vượt trội - không chỉ để tháo gỡ điểm nghẽn, mà để TP chủ động kiến tạo bước phát triển mang tính đột phá trong giai đoạn mới.

Tinh thần đó được lãnh đạo TP hiện thực hóa một cách nhất quán và quyết liệt: từ chủ trương đến hành động, từ cơ chế đến công trình cụ thể, với phương châm “dám giao, dám làm, dám chịu trách nhiệm” - tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân đồng hành sâu hơn vào những lĩnh vực hạ tầng chiến lược.

Các dự án được khởi công và trao quyết định đầu tư hôm nay được TP tin tưởng giao phó cho các tập đoàn kinh tế tư nhân lớn trong nước thực hiện, bao phủ các lĩnh vực then chốt, từ giao thông đô thị, hành chính, văn hóa - di sản, giáo dục và logistics tới kinh tế biển - thể hiện rõ tư duy kiến tạo hệ sinh thái đô thị toàn diện, đồng bộ, xứng tầm với vai trò đầu tàu tăng trưởng của cả nước.

Ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group. Ảnh: THUẬN VĂN

"Chúng tôi cam kết sẽ huy động toàn bộ năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực để triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đẳng cấp và sự khác biệt, góp phần làm đẹp cho TP xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo và kỳ vọng của người dân.", ông Trường nói.

Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt lần đầu tiên trong hơn 300 năm hình thành và phát triển, TP.HCM xây dựng một trung tâm hành chính - chính trị tập trung, hiện đại, quy mô lớn, xứng tầm với vai trò đầu tàu kinh tế quốc gia.

Dự án được triển khai trên diện tích gần 47 ha theo phương thức PPP, hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group - làm nhà đầu tư. Toàn bộ tổ hợp được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, tạo nên một quần thể đô thị hoàn chỉnh với khả năng kết nối liền mạch. Tham gia thiết kế dự án là các đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu của Mỹ như SOM và EDSA, Morphis…

Khi kết nối với tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được đồng thời khởi công cùng ngày, Trung tâm Hành chính mới sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm chính trị - hành chính - tài chính quốc tế, kết nối từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Long Thành.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Thaco Group), chủ đầu tư tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm) nhấn mạnh: dự án đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm được thiết kế đi ngầm, nghiên cứu tối ưu phù hợp với quy hoạch, với 6 ga ngầm. Dự án vượt sông Sài Gòn với độ sâu hơn 40m.

Điểm đầu tuyến metro số 2 (Bến Thành - Thủ Thiêm). Ảnh: THUẬN VĂN

Đây là tuyến đường sắt ngầm có độ sâu nhất, khu vực này cũng có điều kiện thủy văn phức tạp, ảnh hưởng bởi hệ thống sông Sài Gòn, đòi hỏi kỹ thuật cao trong quá trình thi công, vận hành. Trên cơ sở đó, chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng trong từng hạng mục trong dự án, bao gồm gia cố nền đất yếu để đảm bảo an toàn khi thi công.

Tuyến metro số 2 với đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và Bến Thành - Tham Lương sẽ được áp dụng vận hành tự động hoàn toàn, tích hợp dữ liệu về trung tâm điều hành OCC toàn tuyến sau này, đảm bảo vận hành an toàn, đồng bộ và hiệu quả.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco Group. Ảnh: THUẬN VĂN

"Đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đặc biệt TP.HCM đã có nhiều Nghị quyết chiến lược được triển khai quyết liệt trong đó có việc phát triển đường sắt đô thị. Đây là vinh dự rất lớn của Thaco. Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm về tiến độ, chất lượng dự án, đảm bảo công nghệ tiên tiến, đảm bảo vận hành an toàn tối ưu nhất. Trong quá trình triển khai sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật góp phần vào sự phát triển ngành công nghiệp đường sắt.

Song song, Thaco sẽ tiếp tục ủng hộ và khuyến khích để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi các dự án đường sắt đô thị. Nay Thaco có cơ hội tham gia vào phát triển ngành đường sắt, tôi xem đây là vinh dự, trách nhiệm để cam kết đóng góp cho TP.HCM có hệ thống đường sắt đô thị chuẩn mực, hiện đại" - ông Trần Bá Dương nhấn mạnh.