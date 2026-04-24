Tạm giữ 4 người liên quan vụ hỗn chiến trên đường sau va chạm giao thông 24/04/2026 20:41

(PLO)- Công an phường Tam Hiệp (Đồng Nai) đã tạm giữ 4 người liên quan đến việc truy đuổi, đánh nhau trên phố sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Ngày 24-4, Công an phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã tạm giữ 4 người liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 17- 4, trên đường Dương Tử Giang dù xảy ra va chạm giao thông nhỏ nhưng 3 người gồm T, P (cùng ngụ phường Tam Hiệp, đi chung xe) và N (ngụ phường Trấn Biên) đã xảy ra cãi vã, xô xát ngay giữa đường.

Nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên đường. Ảnh: Cắt từ clip

Bị tấn công, N tiếp tục gọi thêm một người bạn đến “giải quyết” mâu thuẫn. Lúc này 2 nhóm thanh niên dừng xe, rượt đuổi, đánh nhau trên đường khiến khu vực náo loạn khu vực, người dân hoảng sợ, giao thông tê liệt cục bộ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tam Hiệp vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng, nhanh chóng xác định và bắt giữ 4 người trực tiếp tham gia đánh nhau trên đường hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.