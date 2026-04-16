Doanh nghiệp Hoa Kỳ muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng 16/04/2026 17:40

(PLO)- Doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư, đặc biệt trong vận tải hàng không và logistics, đồng thời đề xuất hoàn thiện hạ tầng, chính sách để thúc đẩy hợp tác bền vững.

Sáng 16-4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn tiếp đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do bà Penny Burtt, Chủ tịch Boeing khu vực Đông Nam Á, làm trưởng đoàn để trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực giao thông và xây dựng.

Tại buổi làm việc, bà Penny Burtt cho biết đại diện cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ mong muốn được chia sẻ thông tin, đồng thời trao đổi về các phương thức hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, với trọng tâm là thúc đẩy tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo.

Bà Penny Burtt, Chủ tịch Boeing Khu vực Đông Nam Á cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm hợp tác ở nhiều lĩnh vực một cách hiệu quả, bền vững.

Các nội dung doanh nghiệp quan tâm gồm triển khai hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, cũng như xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, ổn định cho thị trường nhà ở, đô thị và bất động sản.

Theo đó, các định hướng hợp tác tập trung vào phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, tăng tính kết nối, nâng cao khả năng chống chịu; thúc đẩy phát triển đô thị bền vững; nâng cao hiệu quả hoạt động xây dựng.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đề xuất hỗ trợ hiện đại hóa ngành logistics, tăng khả năng tham gia của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu; đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong xây dựng, kỹ thuật và quy hoạch đô thị.

Đại diện các doanh nghiệp vận tải như FedEx, Atlas Air Worldwide và UPS cho biết dự kiến sẽ mở rộng đầu tư, phát triển hoạt động vận tải hàng hóa và logistics tại Việt Nam, đặc biệt là vận tải hàng không.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, mở rộng hạ tầng dịch vụ tại các sân bay, đồng thời hoàn thiện chính sách phát triển giao thông, vận tải và logistics theo hướng bền vững.

Trong lĩnh vực hàng không, Tập đoàn Boeing bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam ở nhiều nội dung như phát triển đội máy bay, chuỗi cung ứng, đào tạo kỹ thuật, phát triển bền vững và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn trao đổi với các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đề xuất hợp tác trong hạ tầng giao thông và đô thị, đặc biệt là các giải pháp công nghệ nhằm phát triển hạ tầng thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao sự quan tâm và đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhu cầu huy động nguồn lực, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và ứng dụng khoa học công nghệ là rất lớn.

Bộ Xây dựng mong muốn tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Hoa Kỳ không chỉ trong hạ tầng giao thông như sân bay, cảng biển, đường sắt mà còn ở các lĩnh vực như phát triển đô thị bền vững, vật liệu xây dựng, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực.

Về định hướng phát triển, giai đoạn 2021-2030 ưu tiên đầu tư hệ thống đường bộ cao tốc, cảng hàng không, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị và cảng biển; đồng thời tăng kết nối vùng và chú trọng ứng phó biến đổi khí hậu.

Hiện Việt Nam đang triển khai nhiều dự án theo quy hoạch, trong đó tuyến cao tốc Bắc - Nam cơ bản hoàn thành, tổng chiều dài cao tốc đạt trên 3.000 km; dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được đẩy mạnh; nghiên cứu tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hệ thống cảng biển có 306 bến đang khai thác.

Cùng với đó, nhiều chính sách thúc đẩy đầu tư hạ tầng đã được ban hành, tập trung huy động đa dạng nguồn vốn, hoàn thiện cơ chế ưu đãi và khung pháp lý.

Nhà nước khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), thu hút FDI, đồng thời áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, phí, đất đai đối với doanh nghiệp tham gia phát triển hạ tầng và đô thị.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp Hoa Kỳ, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết Bộ Xây dựng sẽ giao các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét trong quá trình hoàn thiện chính sách và tổ chức thực hiện.

Bộ Xây dựng cũng khẳng định sẵn sàng làm đầu mối trao đổi, hỗ trợ doanh nghiệp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.