Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ Đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương 05/05/2026 15:56

Ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì hội nghị rà soát các tiêu chí xây dựng Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo từ Sở Nội vụ, tỉnh Bắc Ninh hiện đạt 7/7 tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15. Cụ thể, quy mô dân số gần 4 triệu người, diện tích hơn 4.700 km², tỉ lệ đô thị hóa trên 55% và tỉ lệ phường đạt trên 33%.

Về tiêu chuẩn đô thị loại I, tỉnh Bắc Ninh đã đạt 13/15 tiêu chí. Hai tiêu chí còn lại là tỉ lệ phường đạt chuẩn đô thị loại II và hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đang được tập trung triển khai.

Đề án đề xuất thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở nguyên trạng diện tích và dân số tỉnh Bắc Ninh. Dự kiến, tỉnh sẽ thành lập thêm 13 phường mới, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99 đơn vị gồm 46 phường và 53 xã.

Điểm nhấn của đề án là xây dựng đô thị thông minh với mô hình “bản sao số” thí điểm tại các phường trung tâm. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất ưu tiên nâng cấp thêm 6 phường đạt chuẩn đô thị loại II thay vì mở rộng số lượng.

Đồng thời, tỉnh triển khai song song việc hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I và xây dựng đề án. Tỉnh chuẩn hóa số liệu, lồng ghép các chỉ tiêu giảm nghèo đa chiều và xử lý nước thải vào mục tiêu phát triển.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành tập trung cao độ để hoàn thiện hồ sơ ngay trong tuần tới. Hồ sơ phải thể hiện lập luận chặt chẽ, làm nổi bật lợi thế về công nghiệp, thu hút đầu tư và bản sắc văn hóa đặc trưng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Phó Chủ tịch Thường trực Mai Sơn trực tiếp chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị tư vấn chuyên sâu để chuẩn hóa số liệu. Việc này nhằm đảm bảo tính khả thi cao nhất trước khi trình Trung ương thẩm định.

Nếu thành công, Bắc Ninh sẽ trở thành địa phương thứ 8 của cả nước là thành phố trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Đồng Nai.