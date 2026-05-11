Lâm Đồng tiêu hủy gần 10 ngàn con heo bị dịch tả lợn châu Phi 11/05/2026 12:19

(PLO)- Gần 10 ngàn con heo bị dịch tả lợn châu Phi bị tiêu huỷ tập trung chủ yếu ở xã Đạ Tẻh 3.

Ngày 11-5, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã hoàn tất việc tiêu hủy hơn 9.500 con heo với tổng trọng lượng hơn 356 tấn sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại một trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn.

Hàng ngàn con heo bị dịch tả châu Phi bị tiêu huỷ. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo báo cáo, ngày 28-4, trại DaTeh 02 SF (thôn Hà Mỹ, xã Đạ Tẻh 3) thuộc Công ty TNHH DH VINA AGRI chi nhánh Bình Dương xuất hiện tình trạng heo sốt, bỏ ăn.

Sau khi lấy 39 mẫu gộp gửi xét nghiệm, đến ngày 3-5 cơ quan chức năng xác định có 12/39 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Tại thời điểm phát hiện, tổng đàn heo dịch là 9.556 con, gồm heo nái, heo con theo mẹ và heo cai sữa. Trước đó, vào đầu tháng 4-2026, trại này từng ghi nhận một đợt heo sốt bỏ ăn, sau xét nghiệm phát hiện 3/18 mẫu dương tính nên đã tiêu hủy hơn 1.000 con heo.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch mới, địa phương này thành lập tổ xử lý ổ dịch, thống nhất tiêu hủy toàn bộ đàn heo 9.556 con nhằm ngăn nguy cơ lây lan.

Công tác tiêu hủy diễn ra từ ngày 4 đến 8-5, huy động 37 người cùng nhiều xe cơ giới, xe tải vận chuyển tham gia xử lý dịch bệnh.

UBND xã Đạ Tẻh 3 thuê đất để đào hố chôn lấp. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Do khuôn viên trại không đủ điều kiện tiêu hủy tại chỗ, UBND xã Đạ Tẻh 3 phải thuê khu đất tại thôn Hà Tây, cách trại khoảng 2 km để đào hố chôn lấp. Toàn bộ quá trình vận chuyển, tiêu hủy đều được phun khử trùng, rắc vôi, xử lý chế phẩm sinh học và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn sinh học.

Theo nhận định ban đầu, nguồn lây có thể xuất phát từ việc vận chuyển heo nái hậu bị từ Gia Lai về trại, sử dụng nguồn nước suối hoặc chim hoang dã mang mầm bệnh vào khu vực chăn nuôi.

Lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ tiếp tục giám sát dịch bệnh, tổ chức tiêu độc khử trùng, hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế nguy cơ dịch tiếp tục lây lan ra khu vực chăn nuôi.