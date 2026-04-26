Phát hiện cụ ông 78 tuổi bán vé số tử vong trong phòng trọ 26/04/2026 09:00

(PLO)- Người dân phát hiện mùi bất thường, phá cửa phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện cụ ông 78 tuổi sống một mình đã tử vong.

Sáng 26-4, cơ quan chức năng phường Tân An (Tây Ninh) đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ ông 78 tuổi tử vong trong phòng trọ trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày 25-4, tại một nhà trọ ở đường Nguyễn Văn Rành, khu phố Bình An 1, người dân phát hiện một trường hợp đã tử vong, sau đó được xác định là cụ ông NVH (78 tuổi, quê quán phường Long An, tỉnh Tây Ninh).

Người dân phát hiện cụ ông 78 tuổi đã tử vong tại phòng trọ. Ảnh: CTV

Cụ H thuê phòng trọ sống một mình, làm nghề bán vé số. Theo người dân xung quanh, cụ sống khá khép kín, ít giao tiếp và không có phương tiện đi lại.

Trước thời điểm phát hiện vụ việc, nhiều người dân nhận thấy cụ H không ra ngoài nhiều ngày liền, họ gọi cửa nhiều lần nhưng không nhận được phản hồi. Nghi có chuyện bất thường, người dân đã báo cho chủ nhà trọ và tiến hành phá cửa phòng.

Khi cửa phòng mở, mọi người phát hiện cụ H đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng điều tra vụ cụ ông tử vong trong phòng trọ. Ảnh: CTV

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện nguyên nhân tử vong của cụ H đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.