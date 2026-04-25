Cháy lớn cỏ sậy sát khu dân cư, nhiều lực lượng dập lửa 25/04/2026 20:55

(PLO)- Đám cháy cỏ sậy rộng 1,5 ha bùng phát gần khu dân cư tại Tây Ninh được khống chế sau hơn một giờ, không gây thiệt hại nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chiều 25-4, trên địa bàn xã Thạnh Đức (tỉnh Tây Ninh) xảy ra vụ cháy cỏ sậy diện tích lớn. Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án dập lửa. Đám cháy xảy ra gần khu dân cư nhưng may mắn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Đám cháy lan nhanh giữa trời hanh khô. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được phát hiện tại khu đất thuộc khu dân cư 7 mẫu (ấp 5, xã Thạnh Đức). Diện tích cháy ước tính khoảng 1,5 ha, chủ yếu là cỏ sậy khô nên ngọn lửa lan nhanh trong điều kiện thời tiết hanh khô.

Không thiệt hại về người và tài sản, sau vụ cháy 1,5ha cỏ sậy tại xã Bình Đức. Ảnh: CTV

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một xe chữa cháy cùng 15 cán bộ được huy động tham gia khống chế ngọn lửa. Các lực lượng phối hợp vừa dập lửa, vừa ngăn không cho đám cháy lan sang các khu vực lân cận, đặc biệt là khu dân cư.

Huy động 15 người khống chế đám cháy lớn gần khu dân cư 7 mẫu, Ảnh: CTV

Sau hơn một giờ nỗ lực, đến khoảng 17 giờ 10 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Công tác chữa cháy diễn ra kịp thời, không để xảy ra cháy lan hay ảnh hưởng đến nhà dân xung quanh.

Cháy đám cỏ ở gần khu dân cư Hùng Vương khiến nhiều người hoảng sợ.

Cùng ngày, tại khu vực khu dân cư Hùng Vương, Phường Kiến Tường (Tây Ninh) cũng xảy ra vụ cháy đám cỏ khiến nhiều người hoảng sợ. Lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt ngọn lửa, không gây thiệt hại về người và tài sản.

Hiện nguyên nhân các vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng cháy trong mùa nắng nóng, đặc biệt tại các khu vực cỏ khô, đất trống.