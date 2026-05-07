Kiến nghị chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm trong cổ phần hóa công ty cà phê

Ngày 7-5, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai).
Qua đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ, xử lý.
Theo kết luận thanh tra, quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót khi xác định giá trị doanh nghiệp.
Việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh chỉ tính 68-79% (quy định là 100%) để đưa vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã làm thất thoát vốn nhà nước trên 26,7 tỉ đồng.
Cụ thể, công ty thẩm định chất lượng vườn cây hơn 92 tỉ đồng, trong khi kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường là 99,9 tỉ đồng. Căn cứ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh tạm tính lại tỉ lệ 100% giá trị vườn cây là hơn 126 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, việc không đưa 7.153 cây muồng đen là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gây thất thoát cho ngân sách, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công tác bàn giao giữa hai công ty hiện vẫn chưa hoàn tất.
Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai sau cổ phần hóa. Trong đó, Công ty CP Cà phê Gia Lai chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược và kế hoạch sử dụng đất.
Doanh nghiệp còn cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại khoảng 140 ha đất tại Chi nhánh Văn phòng 2 (xã Chư Sê). Việc này vi phạm Luật Đất đai và trái với phương án cổ phần hóa.
Thanh tra cho rằng quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả, việc cho thuê đất sai quy định đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, dẫn tới khiếu kiện kéo dài.
Từ kết luận trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị liên quan như Ban chỉ đạo cổ phần hóa tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế, chính quyền địa phương.
Bắt tạm giam cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai
Tháng 1-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với ông Võ Ngọc Hiếu, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai.
Ông Hiếu bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015.
Kết quả điều tra xác định: trong quá trình cổ phần hóa, ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai không tổ chức kiểm đếm, không xác định và không đưa giá trị số cây muồng (cây chắn gió) vào tài sản của công ty, dẫn đến thất thoát tài sản của Nhà nước.
Việc không kiểm đếm, bán cây muồng gây thất thoát hơn 3,2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định ông Võ Ngọc Hiếu là người chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra thất thoát nói trên.