Kiến nghị chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm trong cổ phần hóa công ty cà phê 07/05/2026 14:23

(PLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai đã xảy ra nhiều sai phạm, gây thất thoát hơn 26,7 tỉ đồng.

Ngày 7-5, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai (nay là Công ty CP Cà phê Gia Lai).

Qua đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để làm rõ, xử lý.

Công ty Cổ phần Cà phê Gia Lai. Ảnh: LK

Theo kết luận thanh tra, quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai xảy ra nhiều vi phạm, thiếu sót khi xác định giá trị doanh nghiệp.

Việc xác định giá trị vườn cây cà phê kinh doanh chỉ tính 68-79% (quy định là 100%) để đưa vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đã làm thất thoát vốn nhà nước trên 26,7 tỉ đồng.

Cụ thể, công ty thẩm định chất lượng vườn cây hơn 92 tỉ đồng, trong khi kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Môi trường là 99,9 tỉ đồng. Căn cứ hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, Thanh tra tỉnh tạm tính lại tỉ lệ 100% giá trị vườn cây là hơn 126 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, việc không đưa 7.153 cây muồng đen là tài sản nhà nước vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa gây thất thoát cho ngân sách, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Công tác bàn giao giữa hai công ty hiện vẫn chưa hoàn tất.

Thanh tra tỉnh cũng chỉ ra nhiều sai phạm về đất đai sau cổ phần hóa. Trong đó, Công ty CP Cà phê Gia Lai chuyển đổi cơ cấu cây trồng không đúng cam kết của nhà đầu tư chiến lược và kế hoạch sử dụng đất.

Doanh nghiệp còn cho Công ty CP Gia súc Lơ Pang thuê lại khoảng 140 ha đất tại Chi nhánh Văn phòng 2 (xã Chư Sê). Việc này vi phạm Luật Đất đai và trái với phương án cổ phần hóa.

Thanh tra cho rằng quá trình sản xuất kinh doanh không hiệu quả, việc cho thuê đất sai quy định đã ảnh hưởng đến đời sống người lao động, dẫn tới khiếu kiện kéo dài.

Từ kết luận trên, Thanh tra tỉnh yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm nhiều đơn vị liên quan như Ban chỉ đạo cổ phần hóa tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, cơ quan thuế, chính quyền địa phương.