Bắt giữ kẻ cướp tài sản của cụ ông 70 tuổi bán vé số khi đang lẩn trốn 16/06/2026 18:32

(PLO)- Nghi phạm cướp tài sản của cụ ông 70 tuổi bán vé số cùng nhiều vụ cướp khác trên địa bàn Tây Ninh, Đồng Tháp đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều ngày 16-6, lực lượng Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Dương Công Nhạc (40 tuổi, ngụ Ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo cơ quan chức năng, Nhạc là nghi phạm bị nghi thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản nguy hiểm tại các địa phương thuộc Tây Ninh và Đồng Tháp. Nhạc được xác định có liên quan đến vụ tấn công, cướp tài sản của một cụ ông 70 tuổi bán vé số xảy ra vào khuya ngày 13-6 tại xã Thủ Thừa. Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận bởi tính chất côn đồ và nạn nhân là người cao tuổi.

Dương Công Nhạc bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CTV

Việc bắt giữ Nhạc là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng PC02 Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an Phường Trung An cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phường Trung An (Đồng Tháp).

Sau khi tiếp nhận thông tin nghiệp vụ từ Công an tỉnh Tây Ninh, PC02 Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với lực lượng Công an phường Trung An và lực lượng an ninh cơ sở triển khai các biện pháp truy xét, rà soát và tìm kiếm nghi phạm.

Lực lượng chức năng thu giữ tài sản do Nhạc cướp. Ảnh: CTV

Qua quá trình xác minh, lực lượng công an xác định Dương Công Nhạc đang lẩn trốn tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp. Nhạc sau đó bị khống chế và bắt giữ tại một nhà trọ trên địa bàn.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu Nhạc khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản táo tợn. Trong đó có vụ dùng bạo lực tấn công cụ ông 70 tuổi tại xã Thủ Thừa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hiện Dương Công Nhạc đã được bàn giao cho các đơn vị nghiệp vụ để tiếp tục điều tra, làm rõ các hành vi liên quan và xử lý nghiêm theo quy định.