Nha khoa Phương Sen - Giải pháp trồng răng implant nhanh chóng với chi phí tối ưu cho khách hàng 08/04/2026 15:42

(PLO)- Nhiều khách hàng lớn tuổi, đặc biệt là kiều bào, mất răng không chỉ là vấn đề sức khỏe mà còn là nỗi trăn trở kéo dài về chất lượng sống và sự tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày.

Khách hàng sử dụng tạm thời hàm giả tháo lắp, vướng víu, bất tiện, ăn nhai không chắc chắn nhưng lại e ngại trồng răng Implant vì khoảng cách địa lý, thời gian điều trị, và nỗi lo về độ an toàn khi thực hiện tại Việt Nam.

Thấu hiểu được tâm tư đó, nha khoa Phương Sen mang đến giải pháp Implant dành riêng cho khách hàng lớn tuổi với quy trình điều trị được thiết kế cá nhân hóa kết hợp với mô phỏng kỹ thuật số, giúp khách hàng lớn tuổi lấy lại sự thoải mái trong ăn uống, sự tự tin khi giao tiếp.

Quy trình tư vấn thăm khám tổng quát trước điều trị

Khi đến với nha khoa Phương Sen, khách hàng sẽ được thăm khám trực tiếp bởi bác sĩ điều trị chính với nền tảng chuyên môn chuyên khoa I (CKI) Răng Hàm Mặt. Với nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ sẽ thăm khám tổng quát tình trạng của khách hàng, bên cạnh đó khách hàng sẽ được chụp phim CT. Dựa trên dữ liệu thu thập, bác sĩ có thể thiết kế và tư vấn phác đồ điều trị chi tiết cho quý khách hàng trong nước và kiều bào.

Đặc biệt, toàn bộ quy trình thăm khám, tư vấn và chụp phim CT đều hoàn toàn miễn phí. Điều này nằm trong cam kết minh bạch và ưu đãi dành cho khách hàng khi lựa chọn tin tưởng nha khoa Phương Sen.

Hành trình điều trị được lên kế hoạch, an toàn và tối ưu thời gian

Đặc trưng khách hàng lớn tuổi và kiều bào có quỹ thời gian hạn chế khi về Việt Nam, chính vì vậy nha khoa Phương Sen xây dựng quá trình trồng răng Implant theo hướng chủ động lên kế hoạch từ sớm, kiểm soát chặt chẽ từng bước và rút ngắn tối đa thời gian điều trị, bao gồm 5 bước:

Bước 1: Chụp phim CT, thăm khám tổng quát miễn phí

Khách hàng được chụp CT để đánh giá chi tiết mật độ xương, vị trí mất răng và các cấu trúc giải phẫu liên quan. Dữ liệu này là nền tảng để bác sĩ xây dựng kế hoạch điều trị và mô phỏng kết quả phục hình.

Bước 2: Xét nghiệm máu, kiểm tra bệnh nền

Tiếp đó, phụ tá thực hiện các xét nghiệm cần thiết nhằm kiểm soát các chỉ số toàn thân như tiểu đường, tim mạch…, đảm bảo điều kiện sức khỏe đạt yêu cầu cho việc trồng răng implant.

Bước 3: Tiến hành cấy ghép Implant

Dựa trên dữ liệu số hóa và kế hoạch mô phỏng trước đó, bác sĩ thực hiện cấy ghép Implant giúp hạn chế xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Bước 4: Phục hình răng sứ hoàn tất cấy ghép

Ứng dụng quy trình số hóa (Scanning – Pre-design – Restoration) trong thiết kế, phục hình (hàm thanh bar, thimble) và răng sứ, đảm bảo độ khít sát tối ưu giữa phần nướu và răng sứ tự nhiên, hạn chế tối đa sai lệch.

Bước 5: Thăm khám, kiểm tra định kỳ

Sau khi hoàn tất phục hình, bác sĩ sẽ đặt lịch hẹn theo dõi và tái khám kết hợp hỗ trợ tư vấn từ xa. Đặc biệt, nha khoa Phương Sen cung cấp thẻ bảo hành để khách hàng theo dõi thông tin điều trị, giúp duy trì kết quả ổn định lâu dài và an tâm ngay cả khi đã trở lại nước ngoài.

Cam kết đồng hành lâu dài cùng khách hàng

Nha khoa Phương Sen mở cửa từ 08:00 - 20:00 mỗi ngày. Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7 các vấn đề về răng miệng, bảo hành và giải đáp các thắc mắc. Đặc biệt, nha khoa Phương Sen hỗ trợ 100% chi phí lưu trú và di chuyển từ sân bay đến nha khoa cho khách hàng trong quá trình điều trị, tạo điều kiện cho Kiều Bào khi về Việt Nam.