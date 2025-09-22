Charm Group chi triệu đô sắm xe sang Volkswagen đưa đón khách hàng Charm Resort Long Hải 22/09/2025 14:50

(PLO)- Với việc trang bị dàn xe sang phục vụ đưa đón khách hàng, Charm Group khẳng định định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm, tạo dấu ấn khác biệt cho Charm Resort Long Hải.

Trải nghiệm “thượng hạng” ngay từ hành trình đầu tiên

Ngày 20-9, Charm Group chính thức nhận bàn giao 10 chiếc Volkswagen Valoran 2025 từ nhà phân phối tại Việt Nam, với tổng giá trị hàng triệu đô. Theo thông tin từ doanh nghiệp, toàn bộ số xe này sẽ được sử dụng để đưa đón khách hàng tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm thực tế tại Charm Resort Long Hải.

Đại diện Charm Group (đứng giữa) nhận bàn giao xe Volkswagen Valoran

Đại diện Charm Group cho biết, việc đầu tư dàn xe sang là một phần trong chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm. “Đối với chúng tôi, hành trình đến với dự án cũng quan trọng không kém những trải nghiệm tại resort. Việc đầu tư từ những chi tiết nhỏ là cách để Charm Group khẳng định tinh thần phụng sự, chỉn chu, tận tâm với từng khách hàng. Đó cũng là triết lý vận hành của Charm Resort Long Hải,” vị này chia sẻ.

Bên cạnh việc đầu tư dàn xe sang, Charm Group còn phối hợp với các đơn vị phân phối tổ chức dịch vụ đưa đón tận nơi. Theo tập đoàn, đây không chỉ là sự hỗ trợ về di chuyển mà còn là cách để thể hiện sự quan tâm chu đáo ngay từ khi khách hàng chưa đặt chân đến resort.

Theo đại diện Volkswagen Việt Nam, dòng Valoran 2025 được phát triển để mang lại cảm giác như đang ngồi ở hạng “thương gia” máy bay cho hành khách, đặc biệt là ở khoang sau. Nội thất rộng rãi, ghế ngồi có chế độ massage đa cấp, hệ thống điều chỉnh linh hoạt và các tính năng tiện nghi hiện đại giúp hành khách thư giãn trong suốt chuyến đi. “Triết lý của chúng tôi, cũng như định hướng mà Charm Resort Long Hải theo đuổi, là mang đến trải nghiệm trọn vẹn ngay từ những chi tiết nhỏ,” Bà Trần Thị Thanh Trà - Giám đốc kinh doanh chi nhánh Golden Volkswagen bày tỏ.

Sự kiện còn có sự tham dự của đại diện các đối tác phân phối - đơn vị sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng Charm Resort Long Hải

Buổi bàn giao xe còn có sự tham dự của các đơn vị phân phối chiến lược của resort. Ông Lê Quân - Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần Hana Horizon đánh giá, sự chuẩn bị này giúp đơn vị phân phối dễ dàng tạo được thiện cảm ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên. “Một chuyến đi êm ái và sang trọng khiến khách hàng nhìn nhận với sự tin tưởng vào sự chỉn chu, chất lượng của Charm Resort Long Hải,” ông nói.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Hoàng Vũ - Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Bất động sản Indochine nhận định mỗi chuyến xe sang không chỉ đưa khách hàng đến dự án mà còn mở ra một hành trình trải nghiệm trọn vẹn. “Khi khách hàng cảm nhận được sự chăm chút ngay từ giây phút đầu tiên, họ sẽ dễ dàng hình dung về chất lượng dịch vụ mà Charm Resort Long Hải hướng tới", ông bày tỏ.

Charm Resort Long Hải - điểm đến của những trải nghiệm 5 sao

Charm Resort Long Hải tọa lạc ngay cung đường ven biển Long Hải, cách TP.HCM khoảng 90 phút di chuyển. Đây được coi là một trong những resort tiên phong nâng cấp chất lượng lưu trú, dịch vụ tại Long Hải với hệ thống tiện ích, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Charm Resort Long Hải tọa lạc tại cung đường biển đẹp bậc nhất Long Hải. Ảnh: Phan An

Để làm được điều này, chủ đầu tư đã hợp tác cùng Vienna House by Wyndham - thương hiệu thành viên của Wyndham Hotels & Resorts, đơn vị quản lý hơn 9.000 khách sạn trên toàn cầu. Sự hiện diện của Vienna House hứa hẹn mang đến cho Charm Resort Long Hải hệ thống dịch vụ chuẩn quốc tế, đồng thời kết hợp cùng những trải nghiệm bản địa đặc trưng của Long Hải.

Theo các chuyên gia, khi một dự án được quản lý bởi tập đoàn khách sạn quốc tế, uy tín và tính minh bạch được nâng cao, tạo niềm tin cho cả khách hàng trải nghiệm lẫn nhà đầu tư.

Long Hải vốn được biết đến là một điểm đến du lịch giàu tiềm năng của TP. HCM nhờ lợi thế bãi biển trải dài, cảnh quan nguyên sơ và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Những năm gần đây, khu vực này trở thành điểm đến yêu thích của khách du lịch từ TP.HCM, các tỉnh lân cận và cả khách quốc tế. Sự xuất hiện của những dự án quy mô như Charm Resort Long Hải được kỳ vọng sẽ nâng tầm du lịch địa phương, đồng thời tạo thêm lựa chọn lưu trú cao cấp cho thị trường.

Khung cảnh hoàng hôn từ villa Charm Resort Long Hải. Ảnh: Phan An

Đại diện Charm Group nhấn mạnh, tập đoàn không chỉ phát triển một dự án nghỉ dưỡng đơn thuần, mà hướng đến kiến tạo một điểm đến mang giá trị lâu dài. “Chúng tôi muốn mỗi khách hàng, từ lúc được đón tiếp cho đến khi trải nghiệm lưu trú, đều cảm nhận rõ sự chuyên nghiệp và tận tâm. Đó là cách để Charm Resort Long Hải tạo khác biệt trên bản đồ nghỉ dưỡng Việt Nam,” vị này nói.

Với định hướng này, Charm Group kỳ vọng Charm Resort Long Hải sẽ trở thành điểm hẹn mới của du khách trong và ngoài nước, đồng thời mở ra cơ hội đầu tư bền vững trong phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.