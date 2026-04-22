Cứu hộ thành công 2 con gấu ngựa nuôi nhốt tại Nghệ An

(PLO)- Sau gần một năm kiên trì vận động, người dân tự nguyện bàn giao hai con gấu ngựa hơn 20 năm tuổi để đưa về vườn quốc gia Bạch Mã.
Ngày 22-4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 tổ chức cứu hộ thành công hai con gấu nuôi nhốt tại một hộ gia đình ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.
Hai con gấu này được gia đình nêu trên tự nguyện chuyển giao để các cơ quan đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.