Cứu hộ thành công 2 con gấu ngựa nuôi nhốt tại Nghệ An 22/04/2026 15:26

(PLO)- Sau gần một năm kiên trì vận động, người dân tự nguyện bàn giao hai con gấu ngựa hơn 20 năm tuổi để đưa về vườn quốc gia Bạch Mã.

Ngày 22-4, Tổ chức Động vật Châu Á phối hợp Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, Vườn quốc gia Bạch Mã, Chi cục Kiểm lâm Vùng 2 tổ chức cứu hộ thành công hai con gấu nuôi nhốt tại một hộ gia đình ở xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

Hai con gấu này được gia đình nêu trên tự nguyện chuyển giao để các cơ quan đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã.

Sau gần một năm kiên trì vận động, gia đình tại xã Quang Đồng, Nghệ An quyết định tự nguyện chuyển giao hai con gấu nuôi nhốt.

Ngay khi đạt được sự đồng thuận, Vườn quốc gia Bạch Mã với vai trò cơ quan quản lý chuyên ngành đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tiếp nhận.

Tổ chức Động vật Châu Á với vai trò đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai các bước kỹ thuật phục vụ công tác cứu hộ.

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Thiện, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm Việt Nam, trực tiếp có mặt, chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành, động viên đoàn cứu hộ.

Trong quá trình cứu hộ, các cá thể gấu được gây mê, đưa vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn, giảm thiểu căng thẳng.

Cả hai đều là gấu ngựa cái (Ursus thibetanus) trên 20 năm tuổi, mỗi con nặng khoảng 90 kg và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005.

Dự kiến, gấu sẽ di chuyển quãng đường gần 500 km từ Nghệ An đến Huế rồi đến trung tâm vào tối muộn cùng ngày.

Sau khi về đến nơi, hai con gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi dần hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.