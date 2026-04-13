Chùm ảnh cứu hộ 4 con gấu từ TP.HCM đưa về Bạch Mã

(PLO)- Bốn con gấu nuôi nhốt hơn 20 năm vừa được một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao để đưa về chăm sóc, phục hồi tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Vườn quốc gia Bạch Mã).
Ngày 13-4, Tổ chức Động vật châu Á cho biết phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ thành công bốn con gấu nuôi nhốt của một doanh nghiệp trên địa bàn tự nguyện chuyển giao.
Sau khi tiếp nhận, hai gấu ngựa (Ursus thibetanus) và hai gấu chó (Helarctos malayanus), trên 20 năm tuổi và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005 được đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc.