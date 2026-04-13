Chùm ảnh cứu hộ 4 con gấu từ TP.HCM đưa về Bạch Mã

Xã hội

Chùm ảnh cứu hộ 4 con gấu từ TP.HCM đưa về Bạch Mã

NGUYỄN DO

(PLO)- Bốn con gấu nuôi nhốt hơn 20 năm vừa được một doanh nghiệp tự nguyện chuyển giao để đưa về chăm sóc, phục hồi tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (Vườn quốc gia Bạch Mã).

Ngày 13-4, Tổ chức Động vật châu Á cho biết phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ thành công bốn con gấu nuôi nhốt của một doanh nghiệp trên địa bàn tự nguyện chuyển giao.

Sau khi tiếp nhận, hai gấu ngựa (Ursus thibetanus) và hai gấu chó (Helarctos malayanus), trên 20 năm tuổi và đã được gắn chip quản lý từ năm 2005 được đưa về chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã chăm sóc.

Nhóm gấu gồm một cặp gấu ngựa (đực, cái) và một cặp gấu chó﻿ (đực, cái). Trong đó, một con gấu chó bị mù mắt trái và một con gấu ngựa cái bị cụt bàn chân phải.
Tổ chức Động vật châu Á phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM và Vườn quốc gia Bạch Mã cứu hộ﻿ thành công bốn con gấu nuôi nhốt do một doanh nghiệp.
Bốn con gấu được đặt những cái tên gần gũi, lấy cảm hứng từ các loại trái cây đặc trưng của miền Nam như Durian (sầu riêng), Mangosteen (măng cụt), Jackfruit (mít) và Langsat (bòn bon).
Các chú gấu được di chuyển bằng phương pháp gây mê và đưa gấu vào lồng vận chuyển chuyên dụng nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu căng thẳng.
Dự kiến, gấu sẽ di chuyển quãng đường khoảng 900 km từ TP.HCM ra Huế và đến Trung tâm vào tối muộn ngày mai (14-4).
TS Jill Robinson MBE, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tổ chức Động vật châu Á cho biết, các cá thể gấu lần này đều đã lớn tuổi và có thời gian dài sống trong điều kiện nuôi nhốt, do đó việc chăm sóc cần được thực hiện theo các tiêu chuẩn thú y﻿ và phúc lợi động vật nghiêm ngặt.
Sau khi về đến TP Huế, bốn con gấu sẽ được cách ly tối thiểu 30 ngày để theo dõi sức khỏe trước khi hòa nhập vào môi trường bán tự nhiên.
Đây là chuyến cứu hộ thứ hai trong năm 2026 của Tổ chức Động vật châu Á.
Tính đến nay, tổ chức đã cứu hộ 295 cá thể gấu tại Việt Nam. Hiện cả nước vẫn còn khoảng 150 con gấu đang được nuôi.
Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực để tiếp nhận các cá thể gấu. Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan, bảo đảm quá trình tiếp nhận, cách ly và chăm sóc được thực hiện an toàn, đúng quy trình".
NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
