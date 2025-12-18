(PLO)- Hyundai đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên xe điện với dải sản phẩm 2026 đa dạng, từ SUV đô thị nhỏ gọn đến "chuyên cơ" gia đình ba hàng ghế.

Khi thế giới dần chuyển sang năng lượng điện, Hyundai và đối tác Kia nhận được nhiều lời khen ngợi về cách tiếp cận kỷ nguyên mới này với đa dạng lựa chọn. Dưới đây là phân tích chi tiết từng mẫu xe điện của Hyundai để người dùng có lựa chọn phù hợp nhất.

Hyundai Kona Electric 2026. Ảnh: Hyundai.

Hyundai Kona Electric 2026: SUV đô thị phong cách tương lai

Kona Electric 2026 là lựa chọn SUV cỡ nhỏ đầy cá tính với mức giá khởi điểm từ 33.000 USD (gần 840 triệu đồng). Xe sở hữu ngoại hình độc đáo với dải đèn LED "pixel" liền mạch trước và sau. Ở phiên bản 2026, xe được nâng cấp nhẹ với cửa gió chủ động giúp tối ưu khí động học và khay đựng đồ tại bảng điều khiển trung tâm lớn hơn.

Dù không gian nội thất mang lại cảm giác cao cấp với màn hình 12 inch, nhưng phiên bản tiêu chuẩn SE vẫn có những hạn chế như thiếu ghế chỉnh điện và cảnh báo điểm mù. Điểm cần lưu ý là phạm vi hoạt động của bản SE chỉ khoảng 321 km, phù hợp hơn cho việc di chuyển trong phố thay vì những chuyến đi dài.

Hyundai Ioniq 5 2026: Biểu tượng công nghệ và tốc độ

Với giá từ 35.000 USD (gần 890 triệu đồng), Ioniq 5 tiếp tục là mẫu xe chủ lực của Hyundai. Năm 2026, xe bổ sung các màu sơn mới như đỏ Ultimate Red và xanh Cosmic Blue Pearl. Đặc biệt, tất cả các phiên bản hiện đều được tặng kèm bộ sạc cấp 1 và cấp 2.

Khả năng sạc của Ioniq 5 vẫn thuộc hàng top phân khúc khi có thể nạp thêm 286 km phạm vi hoạt động chỉ trong 15 phút sạc nhanh. Với những người đam mê tốc độ, phiên bản Ioniq 5 N với công suất lên tới 641 mã lực, tăng tốc 0-96 km/giờ trong 3 giây là một "mãnh thú" thực sự trên đường đua.

Hyundai Ioniq 6 2026: Sedan khí động học tối ưu

Nếu ưu tiên cảm giác lái và phạm vi hoạt động, Ioniq 6 là lựa chọn không thể bỏ qua. Với thiết kế mượt mà gợi nhớ đến các dòng xe thể thao hạng sang, mẫu sedan này có phạm vi hoạt động lên tới 550 km cho bản RWD SE – con số ấn tượng giúp xóa tan nỗi lo hết pin khi đi xa.

Dù không gian trần xe hàng ghế sau hơi hạn chế do thiết kế vuốt dốc, Ioniq 6 bù đắp bằng khả năng vận hành ổn định và vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút. Xe có mức giá khởi điểm khoảng 38.000 USD (khoảng 965 triệu đồng).

Hyundai Ioniq 9 2026: "Chuyên cơ" mặt đất cho gia đình

Lần đầu xuất hiện, Ioniq 9 là mẫu SUV ba hàng ghế khổng lồ nhắm đến các gia đình đông người. Xe gây ấn tượng với bảng điều khiển trung tâm di động, màn hình cong hiện đại và tới 7 cổng USB trải khắp cabin.

Nhờ công nghệ sạc 350 kW, chiếc xe to lớn này chỉ mất 24 phút để sạc từ 10% lên 80% pin. Với mức giá từ 58.955 USD (khoảng 1,5 tỉ đồng), Ioniq 9 hứa hẹn là đối thủ đáng gờm của các dòng SUV điện hạng sang nhờ chế độ bảo hành pin lên tới 10 năm.

