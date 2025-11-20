Xe điện Polestar sẽ tích hợp trợ lý 'khủng' Google Gemini từ năm 2026

(PLO)- Hãng xe điện Thụy Điển Polestar sẽ thay thế Trợ lý Google bằng chatbot Google Gemini (trợ lý giọng nói hỗ trợ AI tạo sinh) trên tất cả các mẫu xe điện, từ Polestar 2 đến Polestar 5.

Bản cập nhật qua mạng (OTA) được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm tương tác liền mạch và thông minh hơn cho tài xế, Polestar dự kiến triển khai từ năm 2026.

Polestar tăng cường sức mạnh AI cho các dòng xe điện. Ảnh: Carbuzz.



Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo đã bùng nổ. Lĩnh vực ô tô cũng không nằm ngoài xu thế này.

Polestar vừa công bố quyết định bổ sung công nghệ Google Gemini – một trợ lý giọng nói hỗ trợ AI tạo sinh – vào tất cả các mẫu xe điện thuần túy của hãng. Công nghệ này áp dụng cho cả dòng Polestar 2 hiện hành và mẫu Polestar 5 cao cấp sắp ra mắt.

Một bản cập nhật phần mềm qua mạng (OTA) sẽ cho phép hệ thống thông tin giải trí của mỗi chiếc xe điện Polestar truy cập vào trợ lý giọng nói tối tân này. Bản cập nhật dự kiến bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026.

Mở rộng trải nghiệm tích hợp công nghệ Google

Nhà sản xuất ô tô Thụy Điển Polestar đã ứng dụng công nghệ của Google trên các dòng xe của mình kể từ bản cập nhật thông tin giải trí ra mắt vào năm 2021. Bản cập nhật này đồng thời với sự kiện ra mắt Volvo C40 phiên bản 2022.

Thay vì sử dụng phần mềm tự phát triển, Polestar đã cấp phép sử dụng các dịch vụ cốt lõi của Google như Google Maps (bao gồm cả tính năng Live Lane Guidance), kho ứng dụng Play Store và nhiều nền tảng âm thanh phát trực tuyến khác. Các dịch vụ này được tích hợp trực tiếp vào màn hình cảm ứng của xe nhằm mang lại trải nghiệm vận hành liền mạch.

Bắt đầu từ đầu năm 2026, những chiếc xe Polestar được tích hợp Google sẽ nhận được bản cập nhật OTA. Bản cập nhật này chính thức thay thế Trợ lý Google bằng chatbot Gemini tiên tiến hơn. Đây là một động thái tiếp nối thông báo tương tự từ thương hiệu "anh em" Volvo cách đây vài tháng.

Tính năng đột phá của Gemini trên xe Polestar

Hệ thống mới này vẫn giữ nguyên các chức năng cơ bản như Trợ lý Google. Các chức năng bao gồm thông báo dự báo thời tiết bằng giọng nói, giải đáp các câu hỏi đơn giản, điều khiển hệ thống điều hòa nhiệt độ và âm thanh.

Tuy nhiên, điểm nhấn là việc Gemini sẽ tận dụng sức mạnh của AI tạo sinh từ gã khổng lồ công nghệ Google để kích hoạt tính năng Gemini Live. Polestar mô tả đây là một chức năng thảo luận thời gian thực. Chức năng này cho phép tài xế "động não thành tiếng, đặt các câu hỏi tiếp theo và tiếp cận các cơ hội học tập mới ngay khi đang di chuyển".

Giới chuyên môn nhận định rằng tính năng tương tác chuyên sâu này sẽ mở ra kỷ nguyên mới về khả năng tra cứu thông tin và vận hành xe bằng giọng nói.

Polestar trình diễn Gemini tại sự kiện công nghệ

Nếu có mặt tại Helsinki, Phần Lan vào cuối tuần này, người tham dự sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng một trong những mẫu sedan hàng đầu của Polestar, chiếc Polestar 5, tại sự kiện Slush 2025. Đây là một diễn đàn tập trung vào các công ty khởi nghiệp và đầu tư công nghệ.

Tại đây, tính năng Google Gemini sẽ được kích hoạt để khách tham quan có thể trải nghiệm công nghệ trực tiếp. Polestar cho biết, hãng sẽ triển khai bản cập nhật cho tất cả các xe điện đang lưu hành. Bản cập nhật bắt đầu với phiên bản tiếng Anh của Gemini "từ năm 2026 trở đi". Các ngôn ngữ khác sẽ được cập nhật lần lượt sau đó.

AI trong ô tô – Một xu hướng toàn cầu

Việc tích hợp AI sâu rộng trong ô tô là một hiện tượng tương đối mới, nhưng không chỉ riêng Polestar tham gia. Nhiều hãng xe lớn cũng đang rốt ráo gia nhập cuộc đua này.

Porsche đã bổ sung một trợ lý ảo hỗ trợ AI cho mẫu Macan Electric phiên bản năm 2026. Công nghệ này sau đó sẽ ra mắt cùng với Cayenne Electric 2026.

Volkswagen cũng đang đầu tư mạnh mẽ để đưa AI vào các phương tiện của mình.

Đặc biệt, công nghệ AI tạo sinh đã được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô từ nhiều năm nay, từ kiểm soát chất lượng tại Nissan đến thiết kế xe thực tế tại Audi.

