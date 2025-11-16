Các hãng xe sang cạnh tranh công nghệ tự lái

(PLO)- Tính năng Hỗ trợ Đường cao tốc trên BMW iX3 đã được DCAS phê duyệt, mở đường cho việc triển khai hệ thống Lái xe Cấp độ 2 tại nhiều quốc gia.

Trong khi Mercedes đang phát triển mẫu S-Class không cần người lái, đối thủ truyền kiếp của họ là BMW đã trở thành nhà sản xuất ô tô Đức đầu tiên nhận được sự chấp thuận theo Quy định mới của Liên hợp quốc về Hệ thống Hỗ trợ Người lái (DCAS).

BMW sẽ có thể cung cấp chức năng Trợ lý Đường cao tốc rảnh tay tại nhiều quốc gia. Ảnh: BMW.

Việc mẫu xe điện iX3 được DCAS phê duyệt có ý nghĩa then chốt: BMW sẽ có thể cung cấp chức năng Trợ lý Đường cao tốc rảnh tay tại nhiều quốc gia.

Đây là một vấn đề lớn đối với xe tự hành do sự chồng chéo trong các quy định giữa các quốc gia, khiến một số hệ thống chỉ hợp lệ tại Đức mà không thể áp dụng ở những thị trường khác.

Theo giải thích của BMW, “Quy định DCAS cung cấp khuôn khổ pháp lý quốc tế cho các hệ thống hỗ trợ lái xe Cấp độ 2 tiên tiến, tập trung vào sự an toàn của khách hàng”.

BMW cho biết, trước đây họ từng phải xin Cơ quan Giao thông Vận tải Liên bang Đức miễn trừ cho phiên bản Motorway Assistant cũ. Tuy nhiên, với sự chấp thuận chính thức từ DCAS, BMW không còn cần miễn trừ nữa và có thể triển khai hệ thống này trên khắp châu Âu và các quốc gia thuộc ECE.

Trợ lý Đường cao tốc (Motorway Assistant) cho phép tài xế lái xe rảnh tay ở tốc độ lên đến 130 km/giờ (81 dặm/giờ). Do là hệ thống Cấp độ 2, tài xế vẫn phải chú ý và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Điểm nổi bật là Motorway Assistant có thể tự động chuyển làn. Tài xế chỉ cần liếc nhìn để xác nhận, đồng thời hệ thống còn có thể đề xuất chuyển làn để chuẩn bị cho lối ra sắp tới.

Tại Đức, mẫu crossover iX3 còn được trang bị tính năng Trợ lý Đô thị (City Assistant). Khi ra mắt, tính năng này sẽ cho phép xe tự động dừng khi đèn đỏ và tiếp tục lái khi đèn chuyển màu.

BMW lưu ý, các chức năng bổ sung cho việc lái xe trong đô thị sẽ được triển khai thông qua các bản cập nhật qua mạng (OTA), hứa hẹn giúp những chuyến đi vào thành phố trở nên thư giãn và an toàn hơn theo thời gian.

