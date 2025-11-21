Không chỉ là xe, Subaru Outback 2026 giờ thông minh như một chiếc smartphone

(PLO)- Subaru Outback 2026 hoàn toàn mới vừa ra mắt với thiết kế mang đậm phong cách SUV vuông vức, thay vì dáng wagon truyền thống.

Xe Subaru Outback 2026 được trang bị hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến nhất từ hãng xe Nhật Bản.

Hệ thống thông tin giải trí và màn hình. Ảnh: Subaru.

Điểm nổi bật nhất là khả năng tự động phát hiện tình trạng mệt mỏi, chuyển làn và tự dừng xe an toàn trong trường hợp tài xế không phản hồi, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho người dùng.

Nâng cấp vi xử lý và hiệu năng đồ họa

Subaru Outback 2026 trang bị hệ thống đa phương tiện 12,1 inch độc quyền với độ phân giải cao. "Trái tim" của hệ thống là chip Qualcomm Snapdragon 8 Automotive kiến trúc octa-core và GPU Adreno. Vi xử lý này giúp cải thiện hiệu năng đồ họa, hỗ trợ nhận dạng giọng nói, xử lý hình ảnh, Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.2.

Nhờ phần cứng mới, hiệu năng của xe được cải thiện đáng kể. Tốc độ xử lý nhanh hơn tới 2,5 lần so với thế hệ trước nhờ dung lượng lưu trữ tăng từ 64 GB lên 128 GB và bộ nhớ RAM tăng gấp đôi từ 4 GB lên 8 GB. Thao tác vuốt bản đồ nhanh hơn gấp ba lần, trong khi việc chuyển đổi màn hình âm thanh nhanh hơn gấp sáu lần.

Về hiển thị, độ sáng và khả năng chống chói của màn hình được nâng cao, giúp giảm phản xạ ánh sáng bên ngoài khoảng 80%. Subaru vẫn giữ lại các nút bấm và nút xoay vật lý cho các chức năng cơ bản. Các hệ thống kiểm soát khí hậu, chế độ lái và cấu hình cá nhân sẽ được điều khiển qua màn hình cảm ứng. Ngoài ra, cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cho phép người lái tùy chỉnh hiển thị hệ thống dẫn đường, cảnh báo an toàn hoặc thông tin hiệu suất.

Công nghệ EyeSight tích hợp AI và DriverFocus

Hãng xe Nhật Bản đã nâng cấp mạnh mẽ công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight với nhiều tính năng an toàn mới. Hệ thống bao gồm hỗ trợ kiểm soát gia tốc và phanh trước/bên hông chủ động để giảm thiểu nguy cơ va chạm. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) cũng là trang bị tiêu chuẩn không thể thiếu.

Đáng chú ý là hệ thống giảm thiểu mất tập trung DriverFocus thế hệ thứ hai. Công nghệ này sử dụng camera góc rộng độ phân giải cao và đèn LED hồng ngoại để theo dõi ánh mắt qua hầu hết các loại kính mắt. DriverFocus sẽ phát hiện các dấu hiệu mất tập trung hoặc buồn ngủ để đưa ra cảnh báo kịp thời.

Hỗ trợ rảnh tay và tự động dừng khẩn cấp

Outback 2026 sở hữu hệ thống hỗ trợ rảnh tay đường cao tốc mới (EyeSight Highway Hands-Free Assist). Tính năng này hoạt động ở tốc độ lên đến 137 km/h trên đường cao tốc có ít nhất hai làn xe, giúp xe tự định vị ở giữa làn và chuyển làn an toàn. Trên bản Touring và Touring XT, tài xế có thể tạm thời rời tay khỏi vô lăng khi hệ thống hoạt động, nhưng DriverFocus sẽ giám sát để đảm bảo người lái luôn sẵn sàng tiếp quản.

Đây cũng là lần đầu tiên tính năng hỗ trợ dừng khẩn cấp với khả năng chọn làn đường an toàn xuất hiện trên Subaru Outback. Trong trường hợp người lái không phản hồi khi kiểm soát hành trình thích ứng đang bật, hệ thống sẽ báo hiệu bằng hình ảnh, âm thanh và xúc giác kết hợp phanh xung. Nếu vẫn không có phản hồi, xe sẽ giảm tốc, tự động bật đèn cảnh báo, mở khóa cửa, dừng lại ở nơi an toàn nhất và liên hệ dịch vụ khẩn cấp.

Cá nhân hóa trải nghiệm lái

Bên cạnh các tính năng an toàn, xe còn sở hữu công nghệ kiểm soát tốc độ trước khi vào cua. Hệ thống giúp dự đoán và điều chỉnh tốc độ dựa trên độ gấp của khúc cua nhằm giảm nhu cầu phanh. Xe cũng có khả năng khởi động lại sau khi dừng trong vòng 30 giây để giảm mệt mỏi cho tài xế khi tắc đường.

Về trải nghiệm người dùng, Outback 2026 có khả năng "ghi nhớ" các cài đặt ưu tiên. Hệ thống sẽ tự động điều chỉnh ghế ngồi, gương và kiểm soát khí hậu cho tối đa năm hồ sơ người lái khác nhau. Subaru Outback 2026 sẽ được bán tại Mỹ với giá khởi điểm là 34.995 USD (khoảng 890 triệu đồng).

