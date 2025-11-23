Vì sao BYD khai tử màn hình xoay độc đáo?

(PLO)- Từng là biểu tượng công nghệ giúp xe điện BYD nổi bật, màn hình thông tin giải trí có khả năng xoay 90 độ sẽ chính thức bị "khai tử".

Quyết định bất ngờ này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của tập đoàn BYD. Hãng xe điện đang bùng nổ này muốn tích hợp sâu hơn các ứng dụng như Google và Apple CarPlay, phục vụ tham vọng toàn cầu.

Lý do thực sự khiến BYD ngừng sản xuất màn hình xoay. Ảnh: BYD.

Lý do thực sự khiến BYD ngừng sản xuất màn hình xoay

Sự kết thúc của màn hình thông tin giải trí xoay trên xe BYD đánh dấu bước chuyển dịch chiến lược sang việc tích hợp công nghệ ô tô sạch hơn, kết nối hơn.

Khi tập đoàn xe điện BYD bắt đầu bùng nổ trên thị trường toàn cầu cách đây vài năm, hãng đã mang đến một cảm giác thử nghiệm táo bạo khó có thể bỏ qua. Ví dụ dễ thấy nhất chính là màn hình thông tin giải trí có thể xoay 90 độ. Màn hình này cho phép hoạt động ở chế độ dọc hoặc ngang tùy thích.

Mặc dù tính năng này chủ yếu chỉ mang tính chiêu trò quảng cáo (gimmick), nhưng nó đã thực sự giúp các mẫu xe điện của thương hiệu này tạo được dấu ấn. Nhờ đó, xe BYD nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, tập đoàn Trung Quốc này vừa tiết lộ rằng màn hình xoay sẽ không còn được duy trì lâu nữa.

Bà Stella Li, Phó Chủ tịch BYD, cho biết mặc dù khách hàng của công ty tỏ ra thích thú với màn hình xoay. Bà nói: "Nhưng chính tính năng này lại gây ra hạn chế đối với một số ứng dụng quan trọng, đặc biệt là Apple CarPlay và Android Auto".

Vì lý do đó, nhà sản xuất ô tô đã quyết định loại bỏ hoàn toàn tính năng này trên mẫu xe Atto 2 mới nhất. Hãng sẽ dần loại bỏ nó khỏi các dòng xe khác. Kể từ nay, màn hình thông tin giải trí sẽ được cố định ở chế độ ngang.

Sự đánh đổi công nghệ: Đặt tính tích hợp lên hàng đầu

Theo BYD, màn hình thông tin giải trí của xe được cho là dễ sử dụng hơn ở chế độ dọc khi xe đứng yên. Màn hình cũng được cho là tốt hơn cho việc định vị (điều hướng) khi di chuyển.

Tuy nhiên, trong những mẫu xe chúng tôi đã trực tiếp trải nghiệm, việc điều khiển màn hình ở chế độ ngang luôn được đánh giá là dễ dàng hơn. Điều này có lẽ bởi đây là hướng màn hình chuẩn mực trên đại đa số các mẫu xe hiện đại. Quan trọng hơn, cả Apple CarPlay và Android Auto chỉ được thiết kế tối ưu để hoạt động ở chế độ ngang.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, bà Li lưu ý rằng BYD có kế hoạch tăng cường hợp tác với các công ty công nghệ lớn như Apple và Google. Việc khóa hướng hiển thị sẽ đơn giản hóa đáng kể quá trình tích hợp này.

Màn hình cố định đồng nghĩa với việc ít phải thỏa hiệp về giao diện. Từ đó, nó đảm bảo quá trình tích hợp các ứng dụng diễn ra mượt mà và hiệu quả hơn.

Quyết định này cũng đi kèm với tham vọng đẩy mạnh toàn cầu của BYD. Công ty đã đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động tại châu Âu vào năm 2026. Chỉ trong tuần này, giám đốc điều hành khu vực của công ty đã công bố kế hoạch tăng gấp đôi diện tích bán lẻ của thương hiệu trên khắp lục địa vào năm tới, với mục tiêu đạt khoảng 1.000 điểm bán.

