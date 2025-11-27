Tesla mang Robotaxi đến Arizona: Có tự lái hoàn toàn như lời Elon Musk?

(PLO)- Dịch vụ gọi xe của Tesla chưa thể so sánh với Waymo về quy mô và công nghệ tự hành khi vẫn cần người giám sát.

Khoảng năm tháng kể từ khi Tesla triển khai dịch vụ Robotaxi tại Austin (Texas-Mỹ) và chương trình gọi xe có giám sát tại California, công ty đang chuẩn bị mở rộng sang Arizona. Tuy nhiên, chi tiết quan trọng là những chiếc xe này vẫn chưa thể tự lái hoàn toàn.

Sở Giao thông Vận tải Arizona vừa cấp cho Tesla giấy phép Công ty Mạng lưới Giao thông Vận tải (TNC). Động thái này cho phép công ty vận hành dịch vụ gọi xe trả phí tại đây.

Tương tự California, đội xe Tesla tại Arizona vẫn cần tài xế an toàn ngồi sau tay lái. Những tài xế này sử dụng hệ thống Tự lái hoàn toàn (có giám sát) và phải luôn sẵn sàng nắm quyền điều khiển khi cần thiết.

Hiện chưa rõ Tesla dự định duy trì đội ngũ tài xế an toàn trong bao lâu. Tại Austin, tài xế được phép ngồi ở ghế hành khách phía trước để nhanh chóng tiếp cận nút tắt khẩn cấp khi có sự cố. Tesla hy vọng loại bỏ giám sát con người trước cuối năm nay, nhưng mục tiêu này được cho là quá lạc quan.

Các bang khác, bao gồm California và Arizona, dự kiến sẽ thận trọng hơn trong việc cấp phép cho mức độ tự chủ tương tự.

Ngay sau khi triển khai tại Texas, CEO Elon Musk cho biết dịch vụ có thể phủ sóng một nửa dân số Mỹ vào cuối năm. Tuy nhiên, Tesla dường như đã rút lại tuyên bố này và dự kiến chỉ mở rộng đến một số ít thành phố trước khi hết năm.

Dù dùng tên Robotaxi để quảng bá, đây thực chất là cách gọi chưa chính xác. Nếu chưa được phép vận hành không người lái, Tesla không thể tuyên bố sở hữu đội xe tự động hoàn toàn như Waymo.

Tại California, Tesla chưa thể đạt mốc tự hành hoàn toàn cho đến khi công nghệ được công nhận là hệ thống Cấp độ 4 - một phân loại vẫn còn khá xa vời.

Toàn cảnh cuộc đua xe tự lái hiện nay Theo Hiệp hội Kỹ sư Ô tô (SAE), công nghệ tự lái chia làm 6 cấp độ (0-5). Cuộc đua hiện nay chủ yếu là sự phân hóa giữa Cấp độ 2 (có giám sát) và Cấp độ 4 (tự hành). Waymo (Google): Đang dẫn đầu ở Cấp độ 4. Hãng đã vận hành taxi hoàn toàn không người lái tại một số thành phố Mỹ, khách hàng không cần ngồi ghế lái để giám sát. Mercedes-Benz: Tiên phong bán xe Cấp độ 3 thương mại. Tài xế được phép buông tay trong điều kiện nhất định (như tắc đường) nhưng phải sẵn sàng lái lại khi xe yêu cầu. Tesla: Dù quảng bá mạnh mẽ nhưng thực tế công nghệ vẫn ở Cấp độ 2+ (cần người lái). Tài xế bắt buộc phải giám sát liên tục và chịu trách nhiệm pháp lý nếu có sự cố. Các hãng khác: Cruise (GM) hay Baidu, Pony.ai (Trung Quốc) cũng đang chạy đua vận hành robotaxi Cấp độ 4 với quy mô thử nghiệm lớn.

