Làm xe điện giá rẻ bằng một nửa: Chiến lược mới của Volkswagen

Hãng lên kế hoạch xuất khẩu các mẫu xe điện giá rẻ ra nhiều thị trường quốc tế, ngoại trừ châu Âu.

.Ảnh: Volkswagen.



Hiệu quả từ chi phí thấp

Volkswagen đang ngày càng tập trung vào sản xuất tại Trung Quốc và tìm cách xuất khẩu xe ra các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, châu Âu là một ngoại lệ đáng chú ý.

Chiến lược này dựa trên lợi thế chi phí lớn. Việc phát triển và chế tạo ô tô tại Trung Quốc rẻ hơn đáng kể so với các khu vực khác. Khi các nhà sản xuất ô tô châu Âu đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu mới nổi phương Đông, nhiều hãng bắt đầu chuyển sang khai thác mạng lưới sản xuất tại Trung Quốc. Đối với các nhà sản xuất ô tô lâu đời như Volkswagen, sức hấp dẫn về chi phí này ngày càng khó bỏ qua.

Theo báo cáo từ Financial Times, Volkswagen cho biết họ có thể phát triển và chế tạo một dòng xe điện mới tại Trung Quốc với chi phí chỉ bằng một nửa so với những nơi khác.

Điều gì làm cho Trung Quốc hiệu quả đến vậy? Volkswagen đã đầu tư hàng tỉ USD vào thị trường địa phương này. Nhờ những yếu tố như chi phí lao động thấp, thời gian phát triển ngắn, khả năng mua sắm pin giá tốt và hiệu quả của chuỗi cung ứng, tổng chi phí có thể giảm tới 50%.

Một phần của sự hiệu quả này đến từ trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) mới của Volkswagen đặt tại Hợp Phì. Cơ sở này đóng vai trò then chốt trong việc định hình các mẫu xe điện thế hệ tiếp theo. Bằng cách tối ưu hóa sự tích hợp giữa các nhóm và bộ phận, hãng tuyên bố có thể phát triển một mẫu xe điện mới trong thời gian ngắn hơn khoảng 30% so với trước đây (thường mất khoảng 50 tháng).

"Cơ sở này mang lại một cấp độ tích hợp hoàn toàn mới. Phần mềm, phần cứng và quy trình xác thực xe đều được thực hiện song song", ông Thomas Ulbrich, Giám đốc Công nghệ của Tập đoàn Volkswagen Trung Quốc, cho biết.

Lý do "né" thị trường châu Âu

Volkswagen đã bắt đầu xuất khẩu các mẫu xe sedan chạy xăng được sản xuất tại Trung Quốc sang thị trường Trung Đông. Ông Ulbrich xác nhận công ty đang nghiên cứu các hình thức xuất khẩu tương tự sang các nước Đông Nam Á và Trung Á.

Tuy nhiên, hiện tại chưa có kế hoạch đưa những chiếc xe do Trung Quốc sản xuất này sang châu Âu vì hai lý do chính.

Thứ nhất là tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiến trúc điện tử của xe do Trung Quốc sản xuất không phù hợp với tiêu chuẩn châu Âu.

Thứ hai là thuế quan. Thuế nhập khẩu đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc có thể sẽ "phủ nhận" mọi lợi ích về chi phí. Điều này làm suy yếu chính chiến lược giúp phương pháp này khả thi ở những nơi khác.

Kế hoạch giành lại thị phần

Volkswagen dự kiến ra mắt 30 mẫu xe điện mới tại Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Những mẫu xe này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp hãng xe Đức giành lại thị phần tại thị trường tỉ dân.

Dữ liệu do Financial Times đưa tin cho thấy Volkswagen không được xếp hạng trong số 10 thương hiệu xe điện chạy bằng pin (BEV) hoặc thậm chí là xe hybrid sạc điện (PHEV) hàng đầu tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hãng vẫn nắm giữ 20% thị phần bán xe thuần chạy bằng nhiên liệu đốt trong (ICE).

