Kia giảm giá hơn 250 triệu đồng cho xe điện, khách hàng vẫn ‘thờ ơ’

(PLO)- Tổng doanh số của Kia vẫn tăng ngay cả khi nhu cầu về xe điện sụt giảm.

Điều này báo hiệu sự thay đổi trong dải sản phẩm, thúc đẩy năm kinh doanh mạnh nhất của hãng xe Kia của Hàn Quốc.

Giảm giá nhưng sức mua vẫn yếu. Ảnh: Kia.



Các nhà sản xuất ô tô trên khắp nước Mỹ đang nỗ lực khơi dậy lại sự quan tâm đối với xe điện khi khoản tín dụng thuế liên bang lên tới 7.500 USD (khoảng 190 triệu đồng) sắp hết hiệu lực. Việc mất đi ưu đãi này khiến nhiều thương hiệu phải tìm cách mới để thu hút người mua. Cách tiếp cận của Kia khá đơn giản: giảm giá.

Công ty đang giảm giá lên đến 10.000 USD (khoảng 254 triệu đồng) cho một số mẫu xe. Tuy nhiên, những con số thực tế cho thấy chương trình này chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, ít nhất là đến thời điểm hiện tại.

Tháng trước, Kia công bố Niro EV 2025, EV6 2025 và EV9 2026 đều sẽ được bán với mức giảm giá 10.000 USD. Đối với Niro EV, mức giảm này tương đương khoảng 24% so với phiên bản cơ sở. Dù giá cạnh tranh, doanh số vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm khoản tín dụng thuế còn hiệu lực.

Giảm giá nhưng sức mua vẫn yếu

Tháng trước, Kia bán được 918 chiếc EV9 ba hàng ghế. Con số này gần gấp ba lần số lượng xe Hyundai Ioniq 9 bán ra cùng kỳ, nhưng lại giảm đáng kể so với mức 2.155 chiếc của tháng 11-2024. Lượng xe giao từ đầu năm đến nay cũng giảm 30%, từ 20.066 chiếc xuống chỉ còn 14.032 chiếc.

Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Kia EV6. Mặc dù được nâng cấp toàn diện, doanh số mẫu xe này giảm mạnh từ 1.887 xe (tháng 11-2024) xuống chỉ còn 603 xe trong năm nay. Tổng doanh số năm 2025 hiện là 12.188 xe, giảm 38% so với mức 19.604 xe cùng kỳ năm 2024.

Về doanh số bán hàng của Kia tại Mỹ tháng 11-2025, hãng không công bố cụ thể theo hệ truyền động của dòng Niro (mẫu xe bán tại Mỹ với các phiên bản động cơ đốt trong, hybrid và EV). Dữ liệu chỉ cho thấy tổng doanh số Niro tăng đáng kể, từ 1.624 xe vào tháng 11-2024 lên 5.230 xe vào tháng trước.

Trên đà lập kỷ lục doanh số

Bất chấp hiệu suất kém của mảng xe điện, doanh số chung của Kia lại là một câu chuyện khác. Tháng 11, Kia đã giao 72.002 xe, tăng 3% so với con số 70.107 xe của cùng kỳ năm ngoái.

Thương hiệu này hiện đã bán được 777.152 xe trong năm 2025 và đang trên đà đạt kỷ lục doanh số bán hàng thường niên năm thứ ba liên tiếp. Thành quả này một phần nhờ doanh số Kia K5 tăng 64%, Sportage tăng 13% và Telluride tăng 8%.

Kia K4 hatchback 2026 chính thức ra mắt, giá khởi điểm từ 555 triệu đồng (PLO)- Phiên bản hatchback của dòng Kia K4 mới sẽ có mức giá tương đương với bản sedan, hứa hẹn kế thừa thành công của Cerato tại thị trường Úc.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ