Chiếc SUV điện cỡ nhỏ ID.Cross của Volkswagen lần đầu tiên lộ diện

(PLO)- Mẫu SUV điện ID.Cross sẽ gia nhập dòng sản phẩm của Volkswagen từ năm 2026, cạnh tranh với ID.Polo và được kỳ vọng sẽ phổ biến hơn.

Chiếc SUV điện nhỏ nhất của Volkswagen đã rời khỏi studio ý tưởng và lăn bánh trên đường phố. Các nhiếp ảnh gia vừa chộp được những hình ảnh đầu tiên của nguyên mẫu ID.Cross, hé lộ cái nhìn sơ lược về mẫu xe điện cỡ nhỏ mà Volkswagen đã giới thiệu với ý tưởng ID.Cross tại Triển lãm Ô tô Munich hồi tháng 9 năm ngoái.

Volkswagen đã giới thiệu với ý tưởng ID.Cross tại Triển lãm Ô tô Munich hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: Carscoops.



Xe vẫn được ngụy trang, nhưng ngay cả khi nhìn qua những đường xoáy, phiên bản sản xuất vẫn trông rất giống với ý tưởng ban đầu.

Tỉ lệ trông gần như sao chép và dán. ID.Cross có phần nhô ra ngắn, mũi xe tròn và đuôi xe hơi cụp xuống, phản ánh dấu ấn "thân thiện với đô thị" của mẫu concept này.

Mẫu xe thực tế được mong đợi sẽ có thông số gần giống với bản concept. Xe được thiết kế để tận dụng tối đa không gian cabin từ kích thước nhỏ: chiều dài khoảng 4.160 mm (163,8 inch). Kích thước này ngắn hơn mẫu Taos của Mỹ và nằm ngay trung tâm của phân khúc xe điện siêu nhỏ.

Ngay cả khi chưa được tiết lộ, đường viền đèn pha và đèn hậu vẫn trông quen thuộc như ở triển lãm Munich. Điều này gợi ý về bộ mặt của dòng đèn pha thanh ngang mới nhất của Volkswagen. Và mặc dù không thể nhìn thấy chúng, chúng tôi chắc chắn ba hình chữ nhật phát sáng được gắn trên cột C màu đen của mẫu concept này cũng đã được xác nhận.

Tuy nhiên, nội thất "phòng tập yoga di động" kỳ quặc của mẫu xe này có lẽ sẽ không thể giữ nguyên 100%. Vì vậy, sẽ không có ánh sáng dịu nhẹ hay họa tiết vườn thiền ở mẫu xe cơ bản.

Nhưng kiến trúc cabin nhỏ gọn mới nhất của Volkswagen sẽ xuất hiện ở đây, với màn hình thông tin giải trí lớn hơn và bộ chuyển mạch vật lý được cải tiến.

Bên trong, ID.Cross sử dụng nền tảng MEB mới nhất. Nền tảng này được tinh chỉnh cho thế hệ xe điện nhỏ dẫn động cầu trước mới, bao gồm cả ID.Polo.

Khái niệm này được đưa ra với thiết lập động cơ đơn sản sinh công suất khoảng 208 mã lực (211 PS / 155 kW). Đây là mục tiêu khả thi cho phiên bản sản xuất, mặc dù chúng tôi hy vọng sẽ thấy các phiên bản ít mạnh mẽ hơn tham gia vào dòng sản phẩm để dễ tiếp cận hơn.

Volkswagen không tiết lộ kích thước pin của mẫu xe ý tưởng này, nhưng khẳng định nó có thể cung cấp phạm vi hoạt động bằng điện theo WLTP là 261 dặm (420 km). Một lần nữa, đó là chỉ báo chắc chắn về khả năng di chuyển trên đường dài mà chúng ta sẽ có được từ mẫu xe thực sự khi nó ra mắt toàn cầu vào năm sau.

Doanh số bán tại Hoa Kỳ vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, tại Châu Âu, ID.Cross sẽ có giá từ khoảng 25.000 bảng Anh/ 28.000 euro (32.000 USD, khoảng 844 triệu đồng). Mẫu xe sẽ cạnh tranh với các xe crossover chạy điện khác như Kia EV2, Toyota Urban Cruiser và các mẫu xe cùng dòng của VW Group là Skoda Epiq và Cupra Raval.

Bài toán thay thế pin xe điện: Cần học hỏi từ động cơ đốt trong (PLO)- Trong nỗ lực tối ưu hóa sản phẩm, các nhà sản xuất xe điện (BEV) đang mắc phải một sai lầm lớn nhất: thiết kế bộ pin độc quyền, thiếu tính tiêu chuẩn hóa.

Trở về trang chủ PHƯƠNG LÊ