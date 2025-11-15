Công nghệ mới hứa hẹn xe điện sạc nhanh 68%, chỉ mất 10 phút

Một thành phần quan trọng của sạc nhanh DC là quá trình tiền điều hòa. Quá trình này giúp đưa pin xe điện đến nhiệt độ tối ưu, cho phép các cell và mô-đun pin hấp thụ electron nhanh nhất có thể. Việc đạt được và duy trì nhiệt độ lý tưởng này giúp pin xe điện duy trì tốc độ sạc tối đa lâu nhất có thể, từ đó giảm thời gian sạc.

Hệ thống quản lý nhiệt Dectravalve hứa hẹn giảm 68% thời gian sạc cho xe điện. Ảnh: Dectravalve.



Đó là lý do Hydrohertz, một công ty với đội ngũ điều hành có kinh nghiệm kỹ thuật trên McLaren P1, hy vọng sẽ thay đổi mọi thứ theo hướng tốt hơn. Hệ thống quản lý nhiệt Dectravalve mới của công ty hướng đến việc cung cấp khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn định hơn cho pin, giúp cải thiện tốc độ sạc, tuổi thọ pin và thậm chí cả an toàn khi sạc.

Một cách tiếp cận có mục tiêu để làm mát

Dectravalve khác biệt so với các hệ thống quản lý nhiệt khác ở chỗ nó có thể nhắm mục tiêu đến từng mô-đun pin cụ thể.

Theo công ty, trong pin xe điện truyền thống, khi một mô-đun duy nhất vượt quá 50 độ C (122 độ F), bộ sạc thường điều chỉnh dòng điện ra toàn bộ pin để ngăn ngừa hiện tượng mạ lithium. Hiện tượng này gây hư hỏng bên trong và làm giảm dung lượng hiệu dụng của pin. Tuy nhiên, Dectravalve có khả năng phát hiện nhiệt độ cao hơn trong từng cell pin cụ thể. Hệ thống sẽ làm mát từng cell pin riêng lẻ mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của pin.

Trong thử nghiệm nội bộ của Hydrohertz, một pin lithium-ion-phosphate (LFP) 100 kilowatt giờ thông thường đã ghi nhận các điểm nóng cục bộ lên tới 56 độ C (133 độ F). Nhiệt độ trên toàn bộ pin dao động khoảng 12 độ C. Tuy nhiên, sau khi được trang bị Dectravalve, mọi thành phần của pin đều duy trì ở mức dưới 50 độ C. Đây là vùng công suất cao tối ưu trong suốt thời gian sạc.

Công ty cho biết với bộ sạc nhanh DC 350 kilowatt, công nghệ của họ đã giảm thời gian sạc đáng kinh ngạc tới 68%. Nếu chính xác, điều này sẽ giúp thời gian sạc từ 10% đến 80% của một chiếc GMC Hummer EV giảm từ 45 phút xuống còn 20 phút. Trong khi đó, Lucid Air chỉ mất 10 phút để sạc đầy pin.

Nâng cao an toàn và hiệu suất pin xe điện

Dectravalve không chỉ cải thiện thời gian sạc. Nhờ hệ thống làm mát biến thiên giúp pin luôn ở nhiệt độ ổn định, công ty tuyên bố nó cải thiện phạm vi hoạt động thực tế thêm 10%. Điều này có khả năng tăng thêm 32-48 km cho pin trước khi cần sạc lại.

Hơn nữa, việc giảm sốc nhiệt còn giúp kéo dài tuổi thọ của xe điện và giảm thiểu sự suy giảm phạm vi hoạt động theo thời gian. Cuối cùng, vì mỗi mô-đun được làm mát và đóng nắp riêng biệt, Dectravalve còn có thể ngăn ngừa tình trạng đáng sợ được gọi là "rò rỉ nhiệt". Đây là khi nhiệt độ tăng cao của một mô-đun có thể lan sang các mô-đun lân cận mà không được kiểm soát.

Công ty tuyên bố công nghệ của họ hoàn toàn không liên quan đến hóa học. Điều này nghĩa là nó có thể được tích hợp vào pin LFP, lithium-ion, hoặc thậm chí cả pin lithium-mangan-coban. Hydrohertz cũng chỉ ra rằng việc bổ sung hệ thống quản lý nhiệt vào xe sẽ tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc phát triển lại một bộ pin hoàn toàn mới. Công nghệ này còn mang lại lợi ích tài chính bổ sung nhờ giá trị bán lại được cải thiện do giảm thiểu sự xuống cấp của pin.

Hiện chưa rõ liệu Dectravalve có thể được tích hợp vào xe điện như một giải pháp phụ tùng thay thế hay công ty đang tìm cách trở thành nhà cung cấp cho việc sản xuất xe mới. Chúng tôi đã liên hệ với Hydrohertz để làm rõ vấn đề này.

Dù trường hợp có thế nào đi nữa, những cải tiến ổn định và liên tục như thế này sẽ giúp xe điện trở thành giải pháp dễ chấp nhận hơn đối với nhiều loại người lái xe hơn. Thật tốt khi thấy sự đổi mới vẫn tiếp tục ngay cả khi doanh số bán xe điện chậm lại một chút.

