(PLO)- Mẫu bán tải Frontier Pro với thiết kế sắc sảo vừa ra mắt tại Trung Quốc với định hướng tấn công thị trường toàn cầu.

Với diện mạo kết hợp giữa tương lai và hoài cổ, hệ truyền động điện khí hóa, cùng vị thế là mẫu xe toàn cầu đầu tiên của Nissan được thiết kế và sản xuất tại Trung Quốc, Nissan Frontier Pro mới đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Đáng chú ý hơn cả là mức giá có thể khiến các nhà sản xuất ô tô Mỹ phải e ngại.

Nissan có kế hoạch xuất khẩu Frontier Pro sang các thị trường khác. Ảnh: Nissan.

Frontier Pro, được Nissan hợp tác phát triển với Dongfeng (Trung Quốc), vừa được bán ra với mức giá khởi điểm chỉ 176.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 24.800 USD (xấp xỉ 660 triệu đồng theo tỉ giá hiện tại).

Mức giá cạnh tranh gây sốc cho phương tây

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với giá dự kiến của nhiều mẫu bán tải điện cơ bản tại Mỹ, thậm chí còn rẻ hơn chiếc Nissan Frontier bản tương tự tại Mỹ (tương đương 32.150 USD, khoảng 846 triệu đồng, chưa bao gồm thuế phí).

Với mức giá cơ bản (176.900 NDT), khách hàng sở hữu phiên bản Frontier Pro sử dụng động cơ xăng 2.0 lít, hộp số tự động ZF tám cấp và hệ dẫn động bốn bánh BorgWarner Mlock. Phiên bản xăng thứ hai có giá 196.900 NDT (tương đương 27.600 USD, khoảng 726 triệu đồng).

Ngoài ra còn có hai phiên bản động cơ diesel 2.3 lít, có giá từ 179.900 - 199.900 NDT (tương đương 25.200 - 28.000 USD, khoảng 663-737 triệu đồng). Nhưng đáng quan tâm nhất chính là phiên bản Plug-in Hybrid (PHEV), xét đến việc dòng bán tải hiện tại của Nissan tại Mỹ chưa có phiên bản điện khí hóa.

Phiên bản PHEV dễ dàng nhận ra nhờ dải đèn LED phân đoạn nối liền hai đèn pha, và dải nhựa cùng màu thân xe. Các mẫu xe động cơ đốt trong không có những tính năng này.

Mức giá cho bản PHEV nằm trong khoảng 219.900 - 249.900 NDT (tương đương 30.800 - 35.000 USD, khoảng 810-920 triệu đồng). Lý do thuyết phục nhất để lựa chọn phiên bản này là sức mạnh: động cơ PHEV 1.5 lít sản sinh công suất 402 mã lực (408 PS), cao gấp đôi so với phiên bản chạy xăng và dầu diesel. Xe được báo cáo có thể chạy được 135 km chỉ bằng năng lượng điện.

Với chiều dài cơ sở 3.300 mm (130 inch), Frontier Pro có khoảng cách trục xe dài hơn một chút so với phiên bản thùng ngắn của Frontier tại Mỹ (một mẫu xe không liên quan).

Nội thất hiện đại hóa

Mẫu bán tải sản xuất tại Trung Quốc này sở hữu nội thất hiện đại hơn hẳn, với màn hình thông tin giải trí dạng máy tính bảng 14.6 inch, cụm đồng hồ LCD và bộ chọn số điện tử.

Người hâm mộ xe bán tải bên ngoài Trung Quốc có thể sớm được sở hữu Frontier Pro vì Nissan có kế hoạch xuất khẩu sang các thị trường khác.

Dù phiên bản Trung Quốc này sẽ không dành cho người mua Mỹ, nhưng CEO của Nissan gần đây đã xác nhận rằng Frontier hybrid đang được phát triển riêng cho thị trường Bắc Mỹ.

