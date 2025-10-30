Giá chỉ 435 triệu, xe điện BYD Racco thách thức 'đặc sản' Kei Car Nhật Bản

(PLO)- Tập đoàn ô tô đến từ Trung Quốc, BYD, đang chuẩn bị tiến sâu vào thị trường Nhật Bản bằng mẫu xe điện siêu nhỏ (Kei Car) đầu tiên mang tên Racco.

Động thái này được xem là lời "tuyên chiến" trực tiếp vào phân khúc xe nội địa được định hình rõ ràng và phổ biến nhất tại Nhật.

Racco nhỏ gọn đã sớm lộ diện. Ảnh: BYD.



Mẫu xe điện Racco nhỏ gọn đã sớm lộ diện qua hình ảnh rò rỉ từ một sự kiện ra mắt trước thềm Triển lãm Di động Nhật Bản chính thức.

Thoạt nhìn, Racco không đi chệch quá xa so với thiết kế Kei Car truyền thống. Đây là điều dễ hiểu bởi phân khúc này có những quy định nghiêm ngặt về kích thước và tỷ lệ. Dáng vẻ của Racco gợi nhớ đến sự kết hợp giữa các mẫu xe phổ biến như Mitsubishi ek Space và Daihatsu Tanto.

Racco sở hữu nắp ca-pô ngắn, kính chắn gió thẳng đứng, cửa trượt, hông xe phẳng và đuôi xe gần như thẳng đứng, tối đa hóa không gian nội thất. Xe điện được trang bị đèn LED hình chữ C ở cả hai đầu, vành hợp kim 15 inch và có phanh đĩa trên cả bốn bánh.

Mặc dù thông số kỹ thuật đầy đủ chưa được tiết lộ, quy định về xe Kei Car giới hạn các chiều dài, rộng, cao lần lượt ở mức 3.400 mm, 1.480 mm và 2.000 mm. Khung giới hạn hẹp này định hình cả thiết kế và chiến lược đóng gói của mọi mẫu xe trong phân khúc độc đáo này.

Thông số hệ thống truyền động (dự kiến)

Bộ pin: Tùy chọn từ 20 kWh đến 40 kWh.

Phạm vi hoạt động: Khoảng 180 km (112 dặm).

Sạc nhanh: Dự kiến tương thích với công suất sạc nhanh lên đến 100 kW.

Racco dự kiến bán vào mùa hè năm 2026. Ảnh: BYD.



Ưu điểm: Pin gắn trên sàn giúp xe điện có trọng tâm thấp hơn so với xe Kei chạy bằng nhiên liệu truyền thống (ICE), cải thiện khả năng xử lý.

Về nội thất, xe điện này được kỳ vọng sẽ tích hợp các tiện nghi hiện đại thường ít thấy trong phân khúc Kei Car, bao gồm:

Buồng lái kỹ thuật số với hệ thống thông tin giải trí lớn.

Bộ hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) toàn diện.

Máy bơm nhiệt cho hệ thống điều hòa.

Mục tiêu cạnh tranh và thời điểm ra mắt

BYD dự kiến mở đặt hàng trước cho mẫu xe điện Racco vào mùa hè năm 2026, với việc bán hàng sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Giá bán dự kiến khởi điểm khoảng 2,5 triệu Yên (16.500 USD, khoảng 435 triệu đồng) trước khi được trợ giá. Mức giá này sẽ đưa xe điện Racco vào vị trí cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nội địa sừng sỏ như Nissan Sakura và Mitsubishi eK X EV.

Bên cạnh Racco, BYD cũng sẽ giới thiệu một mẫu xe thương mại hạng nhẹ mới dành cho thị trường Nhật Bản tại triển lãm này là BYD T35, có thiết kế cabin liền khối và sẽ có sẵn ở cả cấu hình xe tải thùng và xe sàn phẳng với hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện.

