​Vì sao công nghệ phanh tự động hiện đại vẫn 'bó tay' với người đi bộ ban đêm?

Nghiên cứu mới nhất từ Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) cho thấy dù công nghệ đã cải thiện so với năm 2019, hiệu suất ban đêm của hệ thống phát hiện người đi bộ này vẫn còn rất thấp, tiềm ẩn rủi ro tai nạn nghiêm trọng.

Hệ thống phanh khẩn cấp tự động dành cho người đi bộ (PAEB) được thiết kế để phát hiện người đi bộ mà tài xế đã bỏ sót. Khi nhận thấy nguy cơ va chạm, xe sẽ chủ động cố gắng tránh hoặc giảm thiểu tác động.

Ban ngày: Các nghiên cứu cho thấy PAEB hoạt động rất tốt, có thể giúp ngăn ngừa đến 95% các vụ va chạm với người đi bộ.

Ban đêm: Kết quả thử nghiệm không khả quan, nhưng đang được cải thiện. Sự thất bại này là nghiêm trọng, bởi AAA nhấn mạnh 75% số ca tử vong của người đi bộ xảy ra sau khi trời tối.

Cảnh báo: Trong 15 năm qua, số ca tử vong của người đi bộ tại Hoa Kỳ đã tăng 80%, phần lớn diễn ra trên các tuyến đường chính đô thị và sau khi trời tối. Riêng năm 2023, ghi nhận 7.314 người tử vong và 68.000 người đi bộ bị thương.

AAA đã tiến hành thử nghiệm trên bốn mẫu xe sedan đời mới: Honda Accord 2024, Chevrolet Malibu 2025, Toyota Camry và Tesla Model 3. Các bài đánh giá được thực hiện ở tốc độ 25 dặm/giờ (khoảng 40 km/h) khi xe lao tới người đi bộ băng qua đường mô phỏng.

So sánh hiệu quả ban đêm: Công nghệ hệ thống phát hiện người đi bộ hiện đại năm 2019 và năm 2024

Năm 2019: Các hệ thống này gần như vô dụng. Ví dụ, Honda Accord 2019 đã đâm phải người đi bộ giả trong cả bốn lần chạy thử, không đưa ra cảnh báo hay giảm tốc.

Năm 2024 (kết quả mới):

Mẫu xe Toyota Camry 2025 được nâng cấp đã dừng lại trước va chạm trong mọi lần thử.

Tesla Model 3 có hiệu suất tốt nhất, dừng hoàn toàn bốn lần và giảm tốc độ đáng kể lần còn lại.

Honda Accord 2024 tránh va chạm được hai lần, giảm tốc một lần.

Chevrolet Malibu tránh được một lần, giảm tốc hai lần.

Rõ ràng, kết quả đã có sự cải thiện đáng kể so với năm 2019, nhưng hệ thống phát hiện người đi bộ vẫn chưa đạt mức độ tin cậy tuyệt đối để bảo vệ người đi bộ trong mọi tình huống.

Bài kiểm tra trang bị phản quang của AAA cho ra kết quả đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức an toàn khuyến nghị người đi bộ nên mặc quần áo phản quang đạt chuẩn (ANSI Class 3) vào ban đêm.

Mẫu xe Honda Accord đã bỏ qua hoàn toàn người đi bộ có lớp phản quang trong mọi trường hợp thử nghiệm.

Ngược lại, Toyota Camry phát hiện và dừng lại mỗi lần. Malibu phát hiện ba lần, giảm tốc hai lần. Model 3 dừng bốn lần và suýt dừng lần thứ năm.

Hiện tại, việc một người mặc đồ phản quang có được hệ thống phát hiện người đi bộ tự động nhận diện hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mẫu xe đang sử dụng. Điều này đặt ra nghi vấn lớn về tính đồng bộ và hiệu quả của các hệ thống an toàn trên thị trường.

