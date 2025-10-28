Ford tạm dừng sản xuất xe bán tải điện f-150 lightning sau sự cố cháy nhà máy cung ứng nhôm

(PLO)- Sau sự cố hỏa hoạn tại một trong những nhà cung cấp nhôm quan trọng nhất của Ford, tập đoàn ô tô này đã ban hành quyết định tạm ngừng sản xuất dòng xe bán tải điện F-150 Lightning vô thời hạn.

Trong bối cảnh khó khăn về nguồn cung nhôm, đặc biệt là sau vụ cháy tại nhà máy nhôm Novelis, Ford tuyên bố sẽ tăng cường sản lượng các mẫu F-150 chạy xăng và hybrid nhằm bù đắp cho lượng xe bị thiếu hụt. Theo Ford, những phiên bản xe bán tải truyền thống này sử dụng ít nhôm hơn và đồng thời mang lại biên lợi nhuận cao hơn cho hãng.

Đáng chú ý, tất cả công nhân làm việc theo giờ tại Trung tâm Xe Điện Rouge – nơi lắp ráp F-150 Lightning – sẽ được điều chuyển sang một đội ngũ ca ba mới tại Nhà máy Xe tải Dearborn. Đội ngũ bổ sung này có nhiệm vụ sản xuất thêm 45.000 chiếc F-150 chạy xăng và hybrid trước khi kết thúc năm tài chính. Tương tự, Nhà máy Xe tải Kentucky cũng sẽ bổ sung nhân viên để tăng thêm 5.000 xe trong năm nay. Mục tiêu chiến lược của Ford thông qua động thái này là rõ ràng: bù đắp tối đa sản lượng bị mất bằng cách ưu tiên các mẫu xe tiêu thụ ít nhôm hơn và tối ưu hóa lợi nhuận.

Ford Motor Company vẫn chưa công bố thời điểm cụ thể dự kiến nối lại dây chuyền sản xuất F-150 Lightning, nhưng ước tính có thể không sớm hơn cuối năm 2025. Phía Novelis cho biết sớm nhất là đến tháng 12 họ mới có khả năng bắt đầu cung cấp nhôm trở lại. Dù vậy, Ford trấn an thị trường rằng hiện tại hãng vẫn có "lượng hàng tồn kho tốt" đối với F-150 Lightning, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng muốn mua xe mới.

Việc Ford tạm thời hy sinh dòng xe bán tải điện trong ngắn hạn là một quyết định khó có thể bị chỉ trích. Mặc dù F-150 Lightning đang là mẫu bán tải điện bán chạy nhất thị trường, doanh số của nó vẫn còn rất nhỏ khi so với dòng F-150 chạy xăng truyền thống. Cụ thể, hơn 207.000 chiếc bán tải F-Series chạy xăng đã được tiêu thụ trong Quý 3, trong khi F-150 Lightning chỉ đạt con số 10.005 xe.

Trong cuộc họp báo cáo tài chính gần đây nhất, CEO Jim Farley của Ford đã tái khẳng định các cam kết chiến lược dài hạn của hãng. Điều này bao gồm việc tiếp tục phát triển nền tảng Universal EV – nền tảng được kỳ vọng sẽ cho ra đời một mẫu xe tải điện có giá 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng) – bổ sung thêm các mẫu xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng và xe hybrid truyền thống, cũng như xúc tiến sản xuất dòng pin LFP giá rẻ mới. Ông Farley nhận định: "Trong tương lai gần, tôi tin rằng tỉ lệ chấp nhận xe điện hiện tại chỉ chiếm khoảng 5% thị trường Mỹ, nhưng con số này chắc chắn sẽ tăng lên, đặc biệt là đối với các loại xe điện giá phải chăng."

Doanh số xe bán tải điện trên thực tế đã không đạt được kỳ vọng của bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào. Tesla từng đặt mục tiêu sản xuất 250.000 đến 500.000 chiếc Cybertruck mỗi năm, nhưng cuối cùng lại xếp sau F-150 Lightning với doanh số 33.510 chiếc trong năm ngoái. Rõ ràng, thị trường vẫn chưa thực sự mặn mà với xe bán tải điện.

Giới chuyên môn hy vọng Ford sẽ không lấy việc tạm dừng sản xuất F-150 Lightning làm cái cớ để hủy bỏ hoàn toàn dòng xe này. Khả năng đó là thấp, xét đến khoản đầu tư khổng lồ mà hãng đã đổ vào Trung tâm Xe Điện Rouge, nơi lắp ráp xe, và thiện chí thương hiệu mà F-150 Lightning đã tạo dựng.

Tuy nhiên, CEO Farley đã nhấn mạnh rõ ràng rằng trọng tâm chiến lược điện hóa tương lai của Ford nằm ở xe điện giá rẻ, với mũi nhọn là chiếc xe tải điện 30.000 USD được xây dựng trên nền tảng Universal EV mới.

