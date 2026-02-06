Tin công nghệ 6-2: iPhone 17e có thể ra mắt ngay trong dịp Tết

(PLO)- Tin công nghệ 6-2 sẽ có các nội dung như iPhone 17e có thể ra mắt ngày 19-2, VNG phối hợp địa phương chăm lo Tết cho hộ dân khó khăn, TP.HCM đồng hành doanh nghiệp đào tạo nhân lực vi mạch, thêm lựa chọn màn hình công nghiệp cho thị trường Việt Nam.

1. iPhone 17e có thể ra mắt ngày 19-2

Theo nguồn tin từ Macworld, đây sẽ là bản kế nhiệm của iPhone 16e, ra mắt đúng tròn một năm sau thế hệ trước.

Tương tự các mẫu iPhone giá rẻ gần đây, Apple nhiều khả năng không tổ chức sự kiện lớn mà chỉ phát hành thông tin online. Cách làm này cho thấy hãng tiếp tục coi dòng iPhone e là lựa chọn ổn định, hướng đến người dùng phổ thông, thay vì sản phẩm để trình diễn công nghệ mới.

Về thiết kế, iPhone 17e được cho là vẫn sử dụng kiểu dáng quen thuộc với phần “tai thỏ”, thay vì Dynamic Island. Việc giữ thiết kế cũ giúp Apple kiểm soát chi phí sản xuất và duy trì mức giá dễ tiếp cận hơn so với các mẫu iPhone cao cấp.

Máy dự kiến được nâng cấp đáng kể về hiệu năng với chip A19 mới. Con chip này được kỳ vọng mang lại tốc độ xử lý tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn, đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nhiều năm. Khả năng kết nối cũng có thể được cải thiện khi Apple chuyển sang dùng modem di động C1x và chip riêng để quản lý WiFi, Bluetooth.

Một điểm đáng chú ý khác là MagSafe. Nếu thông tin rò rỉ là chính xác, iPhone 17e sẽ lần đầu hỗ trợ MagSafe, cho phép sạc không dây nhanh hơn và sử dụng các phụ kiện từ tính quen thuộc của Apple. Đây được xem là nâng cấp thực tế nhất trên dòng iPhone giá rẻ trong nhiều năm qua.

Về giá bán, Apple chưa đưa ra thông tin chính thức. Tuy nhiên, nhiều khả năng iPhone 17e sẽ giữ mức giá tương đương thế hệ trước, khoảng 599 USD, hoặc tăng nhẹ tùy tình hình nguồn cung.

Tin công nghệ 6-2: iPhone 16e là mẫu smartphone giá rẻ của Apple.

2. VNG phối hợp địa phương chăm lo Tết cho hộ dân khó khăn

Vừa qua, VNG cùng Quỹ Kiến tạo Ước mơ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thuận đã tổ chức chương trình chăm lo Tết cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chương trình hướng đến các nhóm người cao tuổi neo đơn, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại phường Tân Thuận. Trong khuôn khổ hoạt động, Ban tổ chức đã trao 67 phần quà Tết đến các hộ dân, góp phần hỗ trợ sinh hoạt dịp cuối năm và giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết.

Theo đại diện địa phương, các hoạt động chăm lo Tết là một phần trong công tác an sinh xã hội được duy trì hằng năm, với sự tham gia của nhiều đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn.

Về phía Quỹ Kiến tạo Ước mơ, đại diện quỹ cho biết chương trình được triển khai trên cơ sở phối hợp với chính quyền cơ sở, nhằm bảo đảm quà Tết được trao đúng đối tượng và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.

Quỹ Kiến tạo Ước mơ được thành lập năm 2023, với sự bảo trợ của VNG, tập trung triển khai các hoạt động an sinh xã hội trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và hỗ trợ cộng đồng.

Tin công nghệ 6-2: VNG phối hợp địa phương chăm lo Tết cho hộ dân khó khăn.

3. TP.HCM đồng hành doanh nghiệp đào tạo nhân lực vi mạch

Mới đây, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã có buổi thảo luận với công ty Marvell Việt Nam để tìm ra các giải pháp đào tạo kỹ sư chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực bán dẫn vi mạch.

Sở KH&CN cho biết TP có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như ưu đãi thuế, hỗ trợ xây dựng nhà máy và thu hút chuyên gia cho dự án trọng điểm. Đây là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao ở các khâu thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm chip bán dẫn.

Đại diện Marvell Việt Nam cho biết công ty sẵn sàng tham gia sâu hơn vào hoạt động hợp tác với trường đại học, và viện nghiên cứu để hỗ trợ sinh viên thực tập, tiếp cận công nghệ và hoàn thiện các dự án. Doanh nghiệp này cũng có kế hoạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp khởi nghiệp và kinh nghiệm R&D, góp phần xây dựng lực lượng kỹ sư trong nước.

Sở cũng đề xuất phối hợp với các trường – viện, doanh nghiệp để hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hạ tầng thực nghiệm và thúc đẩy R&D trong lĩnh vực vi mạch. Mục tiêu là góp phần hình thành lực lượng nhân lực có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp bán dẫn trong giai đoạn tới.

Tin công nghệ 6-2: TP.HCM đồng hành doanh nghiệp đào tạo nhân lực vi mạch.

4. Thêm lựa chọn màn hình công nghiệp cho thị trường Việt Nam

ViewSonic vừa công bố Công ty Cổ phần Công nghệ ComQ là nhà phân phối chính thức dòng màn hình công nghiệp Open Frame của hãng tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, ComQ sẽ phụ trách phân phối và phát triển thị trường cho các dòng màn hình Open Frame ViewSonic, tập trung vào những lĩnh vực có nhu cầu hiển thị chuyên dụng như bán lẻ, kiosk thông minh, tự động hóa và các hệ thống hiển thị tùy biến cho doanh nghiệp. Đây là nhóm thiết bị thường được tích hợp trực tiếp vào kiosk, bảng thông tin số, hệ thống xếp hàng tự động hoặc các thiết bị điều khiển chuyên ngành.

Dòng màn hình Open Frame của ViewSonic được thiết kế cho môi trường vận hành liên tục, với khả năng hoạt động 24/7, chịu nhiệt rộng và đạt các tiêu chuẩn bảo vệ như kháng bụi, kháng nước. Thiết bị cũng hỗ trợ nhiều công nghệ cảm ứng, phù hợp cho các ứng dụng cần thao tác trực tiếp và độ ổn định cao.

Theo ViewSonic, việc mở rộng hợp tác với các đối tác trong nước là một phần trong chiến lược phát triển mảng giải pháp hiển thị chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Tin công nghệ 6-2: Thêm lựa chọn màn hình công nghiệp cho thị trường Việt Nam.

