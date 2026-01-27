Tin công nghệ 27-1: Vì sao iPhone Air bất ngờ giảm giá mạnh

(PLO)- Tin công nghệ 27-1 sẽ có các nội dung như vì sao iPhone Air bất ngờ giảm giá mạnh, Galaxy A07 5G lộ diện với pin 6.000 mAh, hỗ trợ AI và cập nhật dài hạn, Meta sắp ra gói đăng ký trả phí trên Instagram, Facebook và WhatsApp.

1. Vì sao iPhone Air bất ngờ giảm giá mạnh?

Mới đây, Apple đã điều chỉnh lại giá bán của iPhone Air tại thị trường Trung Quốc, một động thái hiếm thấy đối với sản phẩm mới ra mắt.

Theo nguồn tin của Ice Universe, mức giá ban đầu 7.499 Nhân dân tệ đã được điều chỉnh xuống còn 5.499 Nhân dân tệ, tương đương mức giảm 27% so với giá niêm yết.

Việc giảm giá sâu được nhiều người trong giới công nghệ đánh giá là dấu hiệu cho thấy iPhone Air không đạt được sức hút như kỳ vọng ban đầu. Tin đồn trước đó từng cho rằng doanh số của mẫu smartphone siêu mỏng này không tốt, thậm chí Apple đã cắt giảm sản lượng sản xuất và có khả năng hãng sẽ hủy bỏ kế hoạch mở rộng dòng Air.

Các báo cáo từ thị trường Việt Nam và quốc tế cũng ghi nhận iPhone Air mất giá nhanh sau vài tháng ra mắt cuối năm 2025, với mức giảm sâu hơn nhiều dòng iPhone khác trong cùng thế hệ. Ví dụ, trên các sàn thương mại điện tử, iPhone Air bản 256 GB từng có lúc giảm giá xuống dưới 23 triệu đồng, giảm gần 9 triệu so với giá niêm yết, trong khi iPhone 17 và các model Pro chỉ giảm nhẹ hơn.

Việc Apple điều chỉnh giá tại Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cả iPhone Air và một số thiết bị siêu mỏng cạnh tranh như Galaxy S25 Edge cũng gặp khó khăn về doanh số, cho thấy người dùng hiện nay có thể thận trọng hơn với những thiết kế mỏng nhẹ mà chưa thực sự nổi bật về trải nghiệm sử dụng.

2. Galaxy A07 5G lộ diện với pin 6.000 mAh, hỗ trợ AI và cập nhật dài hạn

Galaxy A07 5G là mẫu smartphone giá rẻ, tập trung vào thời lượng pin, khả năng kết nối và các tính năng hỗ trợ AI cơ bản.

Máy được trang bị viên pin có dung lượng 6.000 mAh, tăng khoảng 120% so với thế hệ trước, cho phép bạn sử dụng liên tục mà không cần phải cắm sạc giữa chừng. Về phần cứng, Galaxy A07 5G được trang bị vi xử lý tiến trình 6 nm, hỗ trợ kết nối 5G, đáp ứng tốt các tác vụ hằng ngày như xem video, lướt web và sử dụng mạng xã hội.

Thiết bị sở hữu màn hình tràn viền kích thước 6,7 inch, tần số quét 120 Hz. Độ sáng tối đa đạt 800 nits khi kích hoạt chế độ High Brightness, giúp hiển thị rõ hơn trong điều kiện ánh sáng ngoài trời.

Mặt sau của máy là camera chính 50 MP và camera đo chiều sâu 2 MP. Camera trước có độ phân giải 8 MP, đủ tốt khi chụp ảnh selfie và gọi video. Samsung cho biết hệ thống xử lý hình ảnh được tối ưu để giữ chi tiết tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.

Galaxy A07 5G đạt chuẩn kháng bụi và nước IP54, mặt trước sử dụng kính cường lực hai lớp, mặt lưng làm từ vật liệu sợi thủy tinh gia cố. Thiết bị hỗ trợ các tính năng AI cơ bản của Gemini và được hỗ trợ cập nhật lên đến 6 phiên bản Android, cao hơn đáng kể so với các mẫu smartphone giá rẻ trong phân khúc.

Hiện tại model này đang được bán với giá 4,39 triệu đồng cho phiên bản 4 GB RAM và 128 GB bộ nhớ trong, với ba tùy chọn màu sắc.

3. Meta sắp ra gói đăng ký trả phí trên Instagram, Facebook và WhatsApp

Theo một số nguồn tin, Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram…) sắp chuẩn bị tung ra các gói đăng ký trả phí trong thời gian tới.

Cụ thể, các gói trả phí này sẽ cung cấp những tính năng mở rộng nhằm hỗ trợ người dùng ở mức cao hơn, tập trung vào năng suất, sáng tạo và AI. Đồng thời, dịch vụ cốt lõi của cả ba ứng dụng vẫn được giữ miễn phí, giống như cách các mạng xã hội đã hoạt động từ trước đến nay.

Trên Instagram, một số tính năng được rò rỉ bao gồm khả năng tạo danh sách người xem không giới hạn, xem tài khoản theo dõi mà bạn không theo dõi lại và xem Story mà người đăng không biết bạn đã xem.

Meta cũng được cho là sẽ tích hợp Manus AI, hệ thống trí tuệ nhân tạo mà công ty đã mua lại với giá khoảng 2 tỉ USD vào cuối năm 2025 vào một số gói trả phí. Manus AI giúp mở rộng các công cụ hỗ trợ tự động, trong khi các tính năng sáng tạo video AI từ công cụ Vibes có thể được đưa vào thành trải nghiệm trả phí mở rộng.

Hiện Meta chưa công bố mức giá hay thời gian chính thức ra mắt các gói này, nhưng việc thử nghiệm trên nhiều ứng dụng lớn cho thấy công ty đang tìm kiếm cách đa dạng hoá nguồn thu ngoài quảng cáo truyền thống.

