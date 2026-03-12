Tin công nghệ 12-3: Cứ 4 người Việt thì có 1 người đối mặt với tấn công mạng.

(PLO)- Tin công nghệ 12-3 sẽ có các nội dung như cứ 4 người Việt thì có 1 người đối mặt với tấn công mạng, giải pháp quản lý cuộc gọi thông minh, MediaTek hợp tác Starlink thử nghiệm cảnh báo vệ tinh.

1. Cứ 4 người Việt thì có 1 người đối mặt với tấn công mạng

Theo báo cáo của Kaspersky, trung bình mỗi ngày có hơn 65.000 lượt tấn công qua Internet bị phát hiện và ngăn chặn.

Tính chung cả năm, 23,1% người dùng Internet tại Việt Nam từng tiếp xúc với rủi ro trực tuyến. Việt Nam xếp thứ 78 toàn cầu về mức độ tiếp xúc với các mối đe dọa web, tăng hai bậc so với năm trước. Dù thứ hạng thay đổi, xu hướng những năm gần đây cho thấy tỉ lệ tiếp xúc đang giảm dần.

Theo ông Simon Tung, Tổng Giám đốc Kaspersky khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã có những bước tiến trong việc củng cố an ninh mạng nhờ chiến lược quốc gia rõ ràng và sự phối hợp giữa khu vực công và tư nhân. Tuy nhiên, môi trường tấn công vẫn biến động nhanh, đặc biệt trên trình duyệt web và các chiến dịch lừa đảo.

Các mối đe dọa trực tuyến thường khai thác lỗ hổng trong trình duyệt hoặc lợi dụng yếu tố tâm lý người dùng. Một số hình thức phổ biến gồm tự động tải mã độc khi truy cập trang web bị cài cắm, hoặc gửi email, quảng cáo giả mạo để dụ người dùng tải tệp tin độc hại.

Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines có tỉ lệ người dùng bị ảnh hưởng cao nhất ở mức 32,9%, tiếp theo là Malaysia 26,7%. Việt Nam đứng ở mức 23,1%, cao hơn Indonesia, Singapore và Thái Lan. Về số lượng sự cố, Việt Nam dẫn đầu khu vực với hơn 23,8 triệu lượt phát hiện trong năm.

Để hạn chế bị tấn công, các chuyên gia khuyến cáo người dùng không tải ứng dụng từ những nguồn không rõ ràng, hạn chế nhấp vào liên kết lạ, sử dụng mật khẩu mạnh kèm xác thực hai yếu tố và thường xuyên cập nhật phần mềm.

2. Giải pháp quản lý cuộc gọi thông minh

Mới đây, mạng di động FPT đã trình làng phiên bản FAI 2.0, cập nhật thêm một số tính năng mới cho dịch vụ trợ lý cuộc gọi.

FAI là dịch vụ cho phép hệ thống tự động tiếp nhận cuộc gọi trong trường hợp người dùng không thể nghe máy, như khi đang bận, tắt nguồn hoặc ngoài vùng phủ sóng. Nội dung trao đổi sau đó sẽ được ghi lại và gửi về cho chủ thuê bao.

Ở phiên bản 2.0, người dùng vẫn có thể nghe lại nội dung cuộc gọi đã được trợ lý tiếp nhận hoặc xem bản chuyển đổi sang văn bản. Hệ thống được bổ sung thêm lựa chọn giọng nói, nâng tổng số lên 7 giọng khác nhau.

Một thay đổi khác là cho phép người dùng tự nhập lý do không nghe máy thay vì chỉ chọn các mẫu có sẵn. Dịch vụ cũng bổ sung các kịch bản phản hồi cho một số tình huống thường gặp như cuộc gọi giao hàng, nhắc hẹn hoặc cần xác nhận thông tin.

FAI 2.0 được tích hợp công nghệ GenAI để tóm tắt nội dung cuộc gọi đã ghi nhận và gửi lại qua tin nhắn SMS. Hệ thống đồng thời cập nhật khả năng nhận diện cuộc gọi có dấu hiệu rác hoặc nghi ngờ lừa đảo để cảnh báo người dùng.

3. MediaTek hợp tác Starlink thử nghiệm cảnh báo vệ tinh

Tại MWC 2026, MediaTek đã công bố hợp tác với Starlink Mobile để triển khai dịch vụ nhắn tin cảnh báo khẩn cấp qua vệ tinh dành cho thiết bị di động.

Giải pháp này cho phép điện thoại nhận các cảnh báo khẩn cấp như CMAS, WEA và ETWS thông qua kết nối vệ tinh, ngay cả khi không có sóng di động mặt đất. Mục tiêu là duy trì liên lạc trong các tình huống thiên tai hoặc sự cố nghiêm trọng.

Tại sự kiện, MediaTek đã trình diễn dịch vụ Starlink Mobile trên thiết bị sử dụng modem MediaTek M90. Đây là modem 5G tích hợp công nghệ vệ tinh, hỗ trợ kết nối trực tiếp từ vệ tinh đến điện thoại thông qua băng tần S-Band. Cách tiếp cận này nhằm khắc phục tình trạng mất sóng cục bộ thường xảy ra khi hạ tầng viễn thông bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Theo công bố, dịch vụ WEA đã được triển khai tại Mỹ, Canada và Nhật Bản. Hơn 4,4 triệu người dùng đã kết nối với Starlink Mobile trong các tình huống khẩn cấp.

Đại diện MediaTek cho biết việc kết hợp công nghệ modem tích hợp vệ tinh với mạng lưới vệ tinh diện rộng của Starlink là bước tiến trong quá trình thương mại hóa công nghệ vệ tinh theo chuẩn NR-NTN. Công nghệ này cho phép thiết bị di động duy trì khả năng nhận thông tin khẩn cấp ở những khu vực không có hạ tầng mạng truyền thống.

