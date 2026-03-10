Tin công nghệ 10-3: Nhiều địa phương tuyên truyền bầu cử thông qua Zalo.

(PLO)- Tin công nghệ 10-3 sẽ có các nội dung như nhiều địa phương tuyên truyền bầu cử thông qua Zalo, Quỹ Kiến tạo Ước mơ hỗ trợ 1,5 tỉ đồng nâng cấp điểm trường ở Điện Biên, tính năng nhận diện nhạc Shazam đã có trên ChatGPT.

1. Nhiều địa phương tuyên truyền bầu cử thông qua Zalo

Nhằm phục vụ kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 đến 2031, nhiều địa phương đã tận dụng nền tảng Zalo để cập nhật thông tin đến cử tri.

Tại TP.HCM, phường An Khánh sử dụng Zalo Official Account để gửi thông báo, danh sách ứng cử viên và các nội dung liên quan đến bầu cử ngay từ giữa tháng 1. Thông tin được trình bày kèm hình ảnh, tiểu sử và nội dung giới thiệu, giúp người dân theo dõi trực tiếp trên điện thoại thay vì phải chờ văn bản giấy.

Bên cạnh đó, một số địa phương triển khai thêm Zalo Mini App để tích hợp chuyên mục riêng về bầu cử. Trên Mini App của phường Thủ Đức, mục Công tác bầu cử được đặt ngay trang chủ, cung cấp thông tin về ủy ban bầu cử, hướng dẫn bỏ phiếu và danh sách ứng cử viên. Các phường như Cầu Ông Lãnh hay Bình Trưng cũng triển khai cách làm tương tự.

Tại Hà Nội, Zalo OA của UBND xã Quang Minh cập nhật lịch tiếp xúc cử tri, nội dung tuyên truyền và thông tin liên quan đến kỳ bầu cử. Ở Đà Nẵng, phường Ngũ Hành Sơn đăng tải các nội dung hỏi đáp, giải thích quy định về vận động bầu cử và hội nghị tiếp xúc cử tri.

Theo thống kê, đến cuối năm 2025 có hơn 17.000 tài khoản OA và khoảng 1.000 Mini App của cơ quan nhà nước hoạt động trên Zalo. Việc tận dụng nền tảng quen thuộc này giúp chính quyền địa phương truyền tải thông tin nhanh hơn, đồng thời tạo thêm kênh tiếp cận trực tiếp với cử tri.

2. Quỹ Kiến tạo Ước mơ hỗ trợ 1,5 tỉ đồng nâng cấp điểm trường ở Điện Biên

Quỹ Kiến tạo Ước mơ, do VNG bảo trợ, vừa hoàn tất việc cải tạo hai điểm trường mầm non Phà Só A và Huổi Hịa tại tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí 1,5 tỉ đồng.

Hai điểm trường nằm ở khu vực vùng cao, nơi phần lớn học sinh là con em đồng bào dân tộc. Trước khi được cải tạo, bếp ăn xuống cấp, giáo viên phải nấu nướng trong điều kiện tạm bợ. Một số hạng mục như phòng học, nhà vệ sinh và khu sinh hoạt cũng thiếu thốn.

Theo thông tin từ nhà trường, chương trình đã xây mới và nâng cấp nhiều hạng mục thiết yếu, gồm phòng học, khu vệ sinh, hệ thống nước sạch và nhà công vụ cho giáo viên. Ngoài ra, trường được bổ sung bàn ghế, đồ dùng lớp học, giường ngủ cho trẻ cùng một số thiết bị phục vụ sinh hoạt như tủ đông, bình nóng lạnh và nồi cơm công nghiệp.

Năm học 2025 đến 2026, Trường mầm non Xa Dung có 8 điểm trường, trong đó 7 điểm lẻ với 15 lớp học. Xã Xa Dung hiện có 42 bản, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao, từng chịu ảnh hưởng nặng do mưa lũ năm 2025.

Trước Điện Biên, quỹ này đã triển khai một số chương trình hỗ trợ trường học sau thiên tai tại Đắk Lắk, Gia Lai và Huế, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỉ đồng.

3. Tính năng nhận diện nhạc Shazam đã có trên ChatGPT

Shazam vừa được tích hợp trực tiếp vào ChatGPT, cho phép người dùng nhận diện bài hát ngay trong giao diện trò chuyện mà không cần mở thêm ứng dụng bên ngoài.

Trước đây, nếu muốn biết tên một ca khúc đang phát, bạn phải mở ứng dụng Shazam hoặc các công cụ nhận diện khác. Giờ đây, sau khi bật Shazam trong phần thiết lập ứng dụng trên ChatGPT, chỉ cần bắt đầu yêu cầu bằng dòng lệnh như “Shazam, bài này là gì?”, hệ thống sẽ xử lý và trả về kết quả ngay trong cửa sổ chat. Tên bài hát, nghệ sĩ, thậm chí cả ảnh bìa album có thể xuất hiện ngay sau vài giây.

Điểm đáng chú ý là tính năng này không yêu cầu người dùng phải cài đặt riêng ứng dụng Shazam trên thiết bị. Bạn vẫn có thể nhận diện âm nhạc bằng công nghệ của Shazam ngay trên ChatGPT, dù đang dùng iOS, Android hay trình duyệt web.

Nếu bạn đã cài ứng dụng Shazam, các bài đã nhận dạng có thể được lưu trực tiếp vào thư viện Shazam để tiện xem lại sau.

Việc hợp nhất chức năng nhận diện bài hát vào ChatGPT mở ra cách dùng mới cho những ai thường xuyên tìm kiếm tên ca khúc lướt qua tai. Không cần thoát ra khỏi cuộc trò chuyện hay chuyển sang app khác, bạn có thể tìm hiểu thông tin bài hát trong cùng một nơi.

Tính năng này đang được triển khai cho người dùng toàn cầu và dự kiến sẽ tiếp tục xuất hiện rộng rãi trên mọi nền tảng nơi ChatGPT có mặt.

