(PLO)- Tin công nghệ 3-3 sẽ có các nội dung như lộ diện bộ đôi máy tính bảng đáng mua đầu năm 2026, Viettel mang 24 sản phẩm công nghệ đến MWC 2026, vì sao số lượt gỡ cài đặt ChatGPT tăng vọt 295%?

1. Lộ diện bộ đôi máy tính bảng đáng mua đầu năm 2026

Xiaomi vừa giới thiệu dòng máy tính Pad 8 tại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị đủ mạnh để xử lý công việc hằng ngày nhưng vẫn gọn nhẹ để mang theo khi di chuyển.

Xiaomi Pad 8 và Pad 8 Pro được trang bị màn hình 11,2 inch độ phân giải 3.2K, tần số quét 144 Hz và tỉ lệ 3:2, phù hợp cho việc xử lý văn bản, bảng tính hay làm việc đa cửa sổ. Màn hình hỗ trợ Dolby Vision và đạt chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, giúp giảm ánh sáng xanh và nhấp nháy khi sử dụng trong thời gian dài.

Về cấu hình, Pad 8 Pro sử dụng Snapdragon 8 Elite 3 nm, trong khi Pad 8 trang bị Snapdragon 8s Gen 4 4 nm. Cả hai đều chạy trên nền tảng HyperOS 3 và hỗ trợ chế độ máy trạm, cho phép mở nhiều cửa sổ ứng dụng cùng lúc để xử lý đa nhiệm gần với trải nghiệm trên laptop. Hệ thống cũng tích hợp bộ công cụ HyperAI nhằm hỗ trợ các tác vụ văn phòng và sáng tạo nội dung.

Mẫu máy tính bảng giá rẻ, cấu hình mạnh, phù hợp cho nhiều nhóm người dùng khác nhau. Ảnh: TIỂU MINH

Thiết bị sở hữu pin 9.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 45/67 W. Hệ thống 4 loa tích hợp Dolby Atmos và Hi Res Audio phục vụ họp trực tuyến hoặc giải trí. Riêng Pad 8 Pro có camera chính 50 MP và camera trước 32 MP, đáp ứng nhu cầu gọi video và quét tài liệu.

Xiaomi Pad 8 Pro có giá từ 16,99 triệu đồng, trong khi Pad 8 khởi điểm 11,99 triệu đồng, bảo hành 18 tháng cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Tin công nghệ 3-3: Lộ diện bộ đôi máy tính bảng đáng mua đầu năm 2026. Ảnh: TIỂU MINH

2. Viettel mang 24 sản phẩm công nghệ đến MWC 2026

Sự kiện Mobile World Congress (MWC) tại Barcelona 2026 diễn ra từ ngày 2 đến 5-3, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ đến từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Viettel giới thiệu 24 sản phẩm và dịch vụ do chính đội ngũ kỹ sư của tập đoàn nghiên cứu, phát triển và làm chủ.

Theo Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, việc tham dự MWC không chỉ nhằm giới thiệu sản phẩm mà còn để mở rộng hợp tác quốc tế và khẳng định năng lực tự chủ công nghệ. Ông cho biết trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, việc làm chủ hạ tầng và tri thức là yêu cầu tất yếu với mỗi quốc gia.

Trung tướng Tào Đức Thắng tiếp đại diện Cisco tại MWC 2026. Ảnh: Viettel

Tại sự kiện, Viettel trình diễn hệ sinh thái công nghệ trải rộng từ hạ tầng mạng đến ứng dụng. Ở lớp hạ tầng, tập đoàn giới thiệu các giải pháp 5G Open RAN, 5G Core, 5G Private, nền tảng điện toán đám mây, trung tâm điều hành an ninh mạng và các giải pháp cho doanh nghiệp.

Hệ sinh thái 5G Open RAN của Viettel từng được Gartner xếp hạng Niche Player trong báo cáo Magic Quadrant CSP 5G RAN 2025.

Song song đó là các sản phẩm hướng tới người dùng và doanh nghiệp như nền tảng hợp nhất cho gia đình, giải pháp chấm điểm tín dụng ứng dụng AI, hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo và công cụ phòng chống lừa đảo.

Viettel cũng trưng bày các công nghệ mang tính thử nghiệm và tầm nhìn dài hạn, gồm 5G NTN sử dụng vệ tinh quỹ đạo thấp, hệ sinh thái phương tiện bay tầm thấp, robot AI, nền tảng thực tế ảo và tăng cường do tập đoàn phát triển.

Trong khuôn khổ MWC 2026, Viettel dự kiến ký kết hợp tác với một số đối tác quốc tế trong lĩnh vực 5G Advanced, 6G và trí tuệ nhân tạo.

Tin công nghệ 3-3: Gian hàng của Viettel tại MWC 2026. Ảnh: Viettel

3. Vì sao số lượt gỡ cài đặt ChatGPT tăng vọt 295%?

Lượng người dùng gỡ cài đặt ứng dụng ChatGPT tại Mỹ tăng vọt sau khi OpenAI công bố hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan đã được đổi tên thành Bộ Chiến tranh dưới thời chính quyền Trump.

Theo dữ liệu từ Sensor Tower, số lượt gỡ cài đặt ChatGPT trên iOS tại Mỹ trong ngày 28-2 đã tăng 295% so với ngày trước đó. Trong những tuần trước, tỉ lệ gỡ cài đặt trung bình chỉ khoảng 9%. Cùng thời điểm, số lượt tải mới cũng giảm 13% vào thứ Bảy và tiếp tục đi xuống vào Chủ nhật.

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi OpenAI thông báo hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ. Dù công ty không công bố chi tiết phản ứng từ người dùng, dữ liệu thị trường cho thấy một bộ phận người dùng đã chọn rời bỏ ứng dụng.

Trái ngược với xu hướng của ChatGPT, ứng dụng Claude của Anthropic ghi nhận mức tăng tải đáng kể. Theo Sensor Tower, lượt tải Claude tại Mỹ tăng 37% vào thứ Sáu và tăng 51% vào thứ Bảy. Ứng dụng này cũng vươn lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ trong thời gian ngắn.

Dữ liệu đánh giá ứng dụng cũng cho thấy sự thay đổi. Số lượt đánh giá một sao dành cho ChatGPT tăng 775% trong ngày thứ Bảy, trong khi lượng đánh giá năm sao giảm khoảng một nửa so với trước đó.

Các công ty phân tích khác như Appfigures và Similarweb cũng ghi nhận mức tăng trưởng tải xuống của Claude trong tuần qua cao hơn đáng kể so với giai đoạn tháng 1. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý rằng xu hướng người dùng có thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác, không chỉ riêng thông tin hợp tác quốc phòng.

Sự việc cho thấy phản ứng của người dùng với các quyết định chiến lược của công ty công nghệ có thể diễn ra rất nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực AI, nơi yếu tố đạo đức và định hướng phát triển ngày càng được quan tâm.

Tin công nghệ 3-3: Lượt tải xuống ChatGPT giảm mạnh. Ảnh: Appfigures

