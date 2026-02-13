(PLO)- Tin công nghệ 13-2 sẽ có các nội dung như lộ diện thương hiệu smartphone tăng trưởng nhanh nhất 2025, Smartphone giá trăm triệu nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn, những hình ảnh rò rỉ thú vị về iPhone 17e.

1. Lộ diện thương hiệu smartphone tăng trưởng nhanh nhất 2025

Theo hãng phân tích Omdia, tổng lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu năm 2025 tăng khoảng 2% so với năm 2021, cho thấy thị trường đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhưng có sự phân hóa rõ rệt. Lợi thế được cho là nghiêng về những hãng có chiến lược linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh với thay đổi.

Năm 2025, Honor được ghi nhận là thương hiệu smartphone có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu với mức tăng 11%, cao nhất trong nhóm 10 hãng dẫn đầu thị trường.

Thị phần smartphone toàn cầu trong năm 2025. Ảnh: Omdia

Một điểm đáng chú ý là khoảng 50% doanh số của Honor trong năm 2025 đến từ thị trường quốc tế, tăng mạnh so với mức dưới 10% vài năm trước. Điều này phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng toàn cầu và đầu tư vào công nghệ.

Hãng cũng công bố kế hoạch Honor Alpha với khoản đầu tư hơn 10 tỉ USD trong vòng 5 năm, nhằm chuyển dịch từ nhà sản xuất smartphone sang xây dựng hệ sinh thái thiết bị AI.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm. Trong khi Apple chiếm khoảng 42% thị phần và Samsung giữ 21%, Honor chọn hướng tiếp cận riêng bằng cách mở rộng hiện diện tại các chuỗi bán lẻ và đa dạng hóa sản phẩm. Nhờ đó, hãng ghi nhận mức tăng trưởng trên ba chữ số trong năm 2025.

Honor cho biết sẽ không cạnh tranh trực diện ở nhóm siêu cao cấp mà tập trung mạnh vào phân khúc 7–10 triệu đồng. Đơn cử như mẫu X9d, đạt doanh số hàng chục ngàn máy chỉ sau vài ngày mở bán.

Tin công nghệ 13-2: Lộ diện thương hiệu smartphone tăng trưởng nhanh nhất 2025.

4 mẫu smartphone cao cấp giảm giá mạnh dịp cuối năm (PLO)- Giá smartphone cao cấp đang có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi thị trường bước vào giai đoạn mua sắm cuối năm, giúp người dùng có thêm cơ hội nâng cấp thiết bị với chi phí thấp hơn so với thời điểm mở bán.

2. Smartphone giá trăm triệu nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn

Thị trường quà tặng cao cấp đang xuất hiện một xu hướng mới khi nhiều người chuyển sang chọn smartphone xa xỉ, thay cho những vật phẩm truyền thống. Mức chi có thể lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng thay vì chỉ mang tính trưng bày, các thiết bị này được xem như công cụ phục vụ công việc, đồng thời thể hiện dấu ấn cá nhân của người sở hữu.

Tại một số hệ thống phân phối hàng xa xỉ ở TP.HCM và Hà Nội, sức mua gần đây ghi nhận tín hiệu tích cực, đặc biệt là các dòng điện thoại bảo mật cao và chế tác thủ công, đơn cử như Vertu Agent Q.

Đại diện Vertu Việt Nam cho biết, giá trị của dòng smartphone này không nằm ở phần cứng mà còn ở dịch vụ Concierge đi kèm (kích hoạt qua phím Ruby), hỗ trợ đặt chuyến bay, khách sạn hoặc tiếp cận các sự kiện giới hạn.

Máy có phong cách thiết kế đặc trưng với mặt lưng da chế tác thủ công, chi tiết kim loại và gốm, đồng thời tích hợp trí tuệ nhân tạo nhằm mở rộng trải nghiệm sử dụng.

Thiết bị được giới thiệu sở hữu cấu trúc bảo vệ 4 lớp, gồm chip mã hóa cấp quân sự, 3 không gian dữ liệu tách biệt, kho lưu trữ phân tán và ứng dụng mã hóa đầu cuối, giúp bảo vệ thông tin cá nhân và liên lạc. Trong bối cảnh rủi ro dữ liệu ngày càng được quan tâm, đây trở thành tiêu chí quan trọng đối với nhóm khách hàng doanh nhân.

Tuy nhiên, thị trường cũng xuất hiện tình trạng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc đã qua sửa chữa. Những thiết bị này có thể bị thay linh kiện và không kích hoạt được các dịch vụ đặc quyền, do đó, người mua nên kiểm tra kỹ xuất xứ trước khi lựa chọn.

Tin công nghệ 13-2: Dù có giá hàng trăm triệu nhưng Vertu Agent Q vẫn được nhiều người chọn làm quà tặng dịp cuối năm.

3. Những hình ảnh rò rỉ thú vị về iPhone 17e

Nhiều dấu hiệu cho thấy Apple đang chuẩn bị giới thiệu iPhone 17e vào ngày 19-2, đúng một năm sau khi iPhone 16e xuất hiện. Trước thềm sự kiện, YouTuber Jon Prosser đã chia sẻ loạt ảnh render được cho là của mẫu iPhone mới, hé lộ một vài thay đổi đáng chú ý.

Theo hình ảnh rò rỉ, iPhone 17e có thể được trang bị Dynamic Island ở mặt trước thay vì thiết kế tai thỏ như một số dự đoán trước đó. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần hiếm hoi Apple đưa kiểu hiển thị này xuống dòng iPhone giá thấp hơn.

Về tổng thể, iPhone 17e được cho là không có nhiều thay đổi lớn về ngoại hình. Máy có thể ra mắt với ba tùy chọn màu gồm đen, trắng và hồng, trong khi camera sau vẫn giữ độ phân giải 48 MP. Phần nâng cấp chủ yếu được cho là nằm ở bên trong.

Một điểm đáng chú ý khác là camera selfie. Prosser tiết lộ thiết bị có thể dùng hệ thống Center Stage 18 MP tương tự các mẫu iPhone 17, hứa hẹn cải thiện chất lượng ảnh và khả năng quay video. Nếu đúng, đây sẽ là bước nâng cấp đáng kể so với thế hệ trước.

Ngoài ra, iPhone 17e nhiều khả năng sẽ chạy chip A19 mới, đi kèm modem C1x tiết kiệm năng lượng hơn và hỗ trợ sạc không dây MagSafe nhờ nam châm tích hợp.

Dù Apple đã nâng bộ nhớ khởi điểm của dòng iPhone 17 lên 256 GB, phiên bản “e” được cho là vẫn giữ mức dung lượng thấp hơn. Giá bán dự kiến từ 599 USD cho bản tiêu chuẩn, trong khi bản 256 GB có thể cao hơn khoảng 100 USD.

Tin công nghệ 13-2: Những hình ảnh rò rỉ thú vị về iPhone 17e. Ảnh minh họa: ChatGPT

Người dùng iPhone cần làm điều này ngay trước Tết (PLO)- Apple vừa phát hành iOS 26.3 với hàng loạt bản vá bảo mật quan trọng, trong đó có một lỗ hổng đã bị khai thác trong các cuộc tấn công thực tế.