Robot nhân hình Trung Quốc: Từ nhà máy bước lên sân khấu giải trí

(PLO)-Dịp Tết Nguyên Đán 2026 đang chứng kiến một sự bùng nổ chưa từng có của ngành công nghiệp robot nhân hình (humanoid robot) tại Trung Quốc.

Thay vì chỉ xuất hiện trong các dây chuyền sản xuất khô khan, các hãng công nghệ lớn đang đẩy mạnh đưa robot vào lĩnh vực giải trí, văn hóa và dịch vụ tiêu dùng.

Đại tiệc công nghệ thay lời chào năm mới

Mở màn cho chuỗi sự kiện lễ hội, công ty AgiBot có trụ sở tại Thượng Hải đã gây chấn động khi huy động hơn 200 robot nhân hình thuộc nhiều dòng khác nhau cho một buổi gala phát trực tiếp riêng biệt.

Thay vì tham gia Chương trình Gala Xuân truyền thống, AgiBot chọn cách tự dàn dựng một đêm diễn đầy tính công nghệ với những màn vũ đạo đồng diễn, diễn hài kịch và cả ảo thuật cùng người nổi tiếng.

Điểm nhấn của đêm diễn là màn biểu diễn của 24 robot dòng X2 với khả năng đồng bộ tuyệt đối, thậm chí có robot còn thực hiện các động tác nhào lộn trên không bằng dây treo.

Đặc biệt, các phân cảnh hài kịch đã phô diễn trí tuệ cảm xúc sơ khai của robot thông qua các ngôn ngữ cơ thể như lúng túng hay bối rối, mang lại tiếng cười cho khán giả và mở ra triển vọng về sự tương tác giữa người và máy trên sân khấu.

Biến giải trí thành bàn đạp thương mại

Sự kiện này không chỉ là một màn trình diễn hình ảnh mà còn là một bài kiểm tra áp lực đối với khả năng vận hành của robot trong môi trường phức tạp.

AgiBot cho biết họ đã nhận được nhiều lời đề nghị hợp tác từ các nhà hát lớn, bảo tàng khoa học và trung tâm biểu diễn nhằm mua bản quyền nội dung đêm gala để biểu diễn thường xuyên.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Unitree Robotics đã góp mặt tại Gala Xuân trên đài quốc gia vào đêm giao thừa. Trước đó, mẫu robot G1 của hãng này đã gây sốt toàn cầu khi biểu diễn cùng một ngôi sao nhạc pop, nhận được lời khen ngợi đầy ấn tượng từ tỷ phú Elon Musk trên mạng xã hội.

Các cái tên khác như MagicLab, Noetix Robotics và Galbot cũng sẽ đồng loạt xuất hiện, biến ngày lễ truyền thống trở thành sân khấu trình diễn phần cứng tiên tiến nhất thế giới.

Thị trường cho thuê và vị thế dẫn đầu thế giới

Cơn sốt sử dụng robot trong các sự kiện cuối năm đã tạo ra một thị trường cho thuê đầy tiềm năng.

AgiBot đã nhanh chóng ra mắt nền tảng "Qingtian Rent", triển khai tại 50 thành phố với đội ngũ 1.000 robot sẵn sàng phục vụ.

Sự thay đổi về diện mạo giải trí này phản ánh bước tiến dài về kỹ thuật. Trong năm qua, robot Trung Quốc đã rũ bỏ dáng đi chậm chạp để thực hiện các tổ hợp đòn đấm bốc, nhào lộn lộn ngược và chạy bộ đường dài.

Vào tháng 4 tới, Bắc Kinh dự kiến sẽ tổ chức giải bán marathon dành cho robot nhân hình lần thứ hai, sau thành công của lần đầu tiên vào năm 2025.

Theo báo cáo từ đơn vị tư vấn Omdia (London, Anh), Trung Quốc chính thức trở thành nhà sản xuất robot nhân hình lớn nhất thế giới trong năm 2025. Riêng AgiBot đã đạt sản lượng xuất xưởng hơn 5.100 đơn vị, chiếm tới 39% thị phần toàn cầu, đứng vị trí số 1 thế giới.

Xếp ngay sau là các tên tuổi đồng hương như Unitree và UBTECH, khẳng định sự áp đảo tuyệt đối của quốc gia này trong cuộc đua robot thế hệ mới.

